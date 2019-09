Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

149,60 EUR +2,64% (26.09.2019, 09:39)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

149,10 EUR +0,81% (26.09.2019, 09:54)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (26.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Der nächste Fehlausbruch - AktienanalyseWirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) hat mit dem japanischen Softbank-Konzern die bereits angekündigte Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Damit verbunden sei auch die Ausgabe einer Wandelanleihe. Durch den Einstieg des Tech-Investors sehe der DAX-Konzern langfristig bessere Chancen im laufenden Geschäft. "Wir werden die Vision 2025 entsprechend anpassen", habe Vorstandschef Markus Braun gesagt. Bisher hätten für 2025 ein Transaktionsvolumen auf der eigenen Plattform von mehr als 710 Mrd. Euro (2018: 124,9 Mrd. Euro) auf der Agenda gestanden, woraus sich Wirecard einen Umsatz von mehr als 10 Mrd. Euro (2018: 2,02 Mrd. Euro) ausgerechnet habe. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) seien mehr als 3,3 Mrd. Euro Gewinn in Aussicht gestellt worden. 2018 seien es 560,5 Mio. Euro gewesen. Analysten hätten bereits mit höheren Zielen gerechnet. Spannend werde nun, wie weit Wirecard sie heraufschrauben werde. Noch müssten sich Anleger etwas gedulden. Die konkreten neuen Ziele wolle das Unternehmen im Rahmen einer Investorenveranstaltung am 8. Oktober vorstellen.Die unterzeichnete Kooperation mit Softbank hätten Börsianer zunächst mit Kursgewinnen quittiert. Die Aktie habe sich der 160-Euro-Marke angenähert. Jedoch seien die Papiere erneut an dieser Hürde gescheitert. Es sei zu einem Rücksetzer bis auf rund 150 Euro gekommen. Dazu habe auch ein kritischer Artikel in der "Zeit" beigetragen. Die Autoren hätten sich den Wertpapierprospekt zur jüngsten Anleiheemission vorgenommen und dabei herausgefunden, dass die Geschäfte der Wirecard-Tochter Card Systems Middle East mit Sitz in Dubai in den Jahren 2017 und 2018 nicht von einem Wirtschaftsprüfer kontrolliert worden seien.Wirecard habe daraufhin erklärt, dass für das Tochterunternehmen bislang kein Einzelabschluss nötig gewesen sei und die Prüfung im Rahmen der Konzernabschlüsse stattgefunden habe. Eine Einzelprüfung sei erst nach der jüngsten Gesetzesänderung erforderlich, weshalb derzeit nach einem Wirtschaftsprüfer für das Tochterunternehmen gesucht werde. Pikant sei der Sachverhalt aber vor allem deshalb, weil Braun bisher immer behauptet habe, dass die Tochter Card Systems Middle East, die im vergangenen Jahr für 58 Prozent des Wirecard-Gewinns gesorgt habe, von EY geprüft worden sei - eine glatte Lüge, wie sich nun herausstelle.Durch den jüngsten Rücksetzer sei charttechnisch gesehen der nächste Fehlausbruch der Wirecard-Aktie besiegelt. Aktuell stehe die Unterstützungszone um 150 Euro auf dem Prüfstand. Sollte diese durchbrochen werden, müsste mit einer neuerlichen Korrektur in Richtung 140 Euro gerechnet werden. Darunter gelte es, auf die 200-Tage-Linie zu achten, die zusammen mit der 135er-Marke eine Doppelunterstützung bilde - und den letzten Halt vor der Auffangzone im Bereich 130 Euro darstelle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: