Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

154,50 EUR +2,12% (22.05.2019, 09:04)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (22.05.2019/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Bereits im Jahr 2017 verkündete Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF), der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, dass das Unternehmen nun europäischen Händlern die Möglichkeit gibt, Zahlungen per WeChat Pay zu akzeptieren, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.WeChat Pay sei nach AliPay die führende Mobile Payment Lösung in China mit mehr als einer Milliarde aktiven WeChat-Nutzern. Als Teil von Tencent, Chinas führendem Anbieter von Internet-Mehrwertdiensten, gehöre WeChat in China längst zum Alltag. Dank der Zusammenarbeit öffne Wirecard diesen attraktiven Mobile Payment Markt für europäische Einzelhändler.Beispielsweise würden Wirecard und Printemps, der führende französische Mode-, Beauty- und Luxus-Einzelhändler, ihre Zusammenarbeit erweitern. Die WeChat Pay-Lösung sei an mehreren Printemps-Standorten in ganz Frankreich mithilfe von Wirecard implementiert und ausgeweitet worden. Im Flagshipstore am Boulevard Haussmann im Stadtzentrum von Paris sei nun eine WeChat Pay-Kampagne für die aktuelle chinesische Hauptreisesaison rund um die chinesischen Ferientage im Mai gestartet worden. Das gesamte Transaktionsvolumen mit chinesischen Bezahllösungen, das über die Wirecard-Plattform abgewickelt werde, habe sich im letzten Jahr bereits mehr als verdoppelt. In Kaufhäusern würden chinesische Touristen im Durchschnitt ca. EUR 800 pro Transaktion ausgeben. Auch Printemps habe seit der Aufnahme von chinesischen Zahlungsmethoden Ende 2016 ein erhebliches Wachstum der Transaktionen von chinesischen Kunden melden worden, habe Finanzen.net berichtet.Des Weiteren habe Wirecard laut "Manager Magazin" im letzten Jahr das Projekt "China Pay City" in Deutschland gestartet, damit Händler ganz gezielt Kunden aus China ansprechen könnten. Dabei sollten die Bezahllösungen Alipay und WeChat Pay in zahlreichen deutschen Städten breit etabliert werden. Erster Partner für das Projekt sei die Stadt Stuttgart. Dort sollten die Zahlungsdienste bei zunächst ca. 50 Anlaufstellen, von den Verkehrsbetrieben über Museen, Restaurants, Bars bis zu Einzelhändlern, eingeführt würden. Doch Alipay und WeChat seien mehr als Bezahl-Apps, sie seien soziale Netzwerke, in denen sich Millionen von Chinesen informieren und miteinander kommunizieren würden. Deshalb seien Teil von "China Pay City" auch Profile, in denen die Touristen auf Mandarin über die Restaurants oder Geschäfte informiert würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:150,05 EUR +4,38% (21.05.2019, 17:35)