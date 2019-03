Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (21.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die "Financial Times" (FT) schieße erneut gegen Wirecard. In einem am Donnerstagmorgen veröffentlichten Artikel berichte das Blatt weitere Details über Betrugsermittlungen der Polizei in Singapur gegen das Unternehmen. Brisanter als die Summe, die dabei im Feuer stehe, sei die Frage: Was habe Vorstand Jan Marsalek gewusst?Leitende Führungskräfte von Wirecard in Deutschland sollten demnach vier Transaktionen im Gesamtvolumen von zwei Millionen Euro beaufsichtigt und genehmigt haben, die jetzt im Mittelpunkt einer Betrugsermittlung durch die Polizei in Singapur stünden, berichte die FT unter Berufung auf Dokumente, die der Zeitung vorlägen.Die Transaktionen vom März 2018 seien von ihrer Münchner Bank an ein Unternehmen in Singapur weitergeleitet worden und sollten im Zusammenhang mit Buchhaltungspraktiken stehen, die Whistleblower als betrügerische bezeichnet hätten.Während man die fragliche Summe angesichts der Größe Wirecards und der jährlicheren Transaktionsvolumina von 91 Milliarden Euro (2017) als "Peanuts" bezeichnen könnte, drohe von anderer Seite Brisanz: Die Dokumente würden nämlich andeuten, dass auch das Top-Management in der Konzernzentrale in Aschheim davon gewusst habe. Konkret könnte COO Jan Marsalek eingeweiht gewesen sein.Für die Wirecard-Aktie deute sich im vorbörslichen Handel ein schwächerer Start an. Bei Tradegate verliere sie rund eineinhalb Prozent - kein Vergleich zu den heftigen Kursreaktionen auf die vorherigen FT-Artikel.Solange die Vorwürfe nicht ausgeräumt sind und jederzeit mit neuen Meldungen zu rechnen ist, bleibt Wirecard ein heißes Eisen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link