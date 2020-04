Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (28.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Veröffentlichung des KPMG-Berichts habe die Wirecard-Aktionäre nur kurz beruhigen können. Anschließend sei der Kurs um bis zu 22 Prozent eingebrochen. Der Grund: Zentrale Fragen seien auch bei der Sonderprüfung unbeantwortet geblieben.So könne die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG zur Höhe und zur Existenz der Umsätze aus dem kritisierten sogenannten Drittpartnergeschäft in den untersuchten Jahren 2016 bis 2018 weder eine Aussage treffen, dass diese existieren würden und korrekt seien, noch, dass sie nicht existieren würden und nicht korrekt seien."Insofern liegt ein Untersuchungshemmnis vor", habe KPMG in dem am Dienstag von Wirecard veröffentlichten Bericht erklärt. Wirecard weise zurück, dass Umsätze und Kundenbeziehungen manipuliert seien. Vorstandschef Markus Braun habe immer wieder behauptet, die bilanzierten Umsätze und Kundenbeziehungen aus diesen Geschäften mit Drittpartnern seien authentisch."Ursächlich sind neben den Mängeln in der internen Organisation insbesondere die fehlende Bereitschaft der Third Party Acquirer umfassend und transparent an dieser Sonderuntersuchung mitzuwirken", habe es in dem Bericht von den Prüfern geheißen. So hätten unter anderem Transaktionsdaten und Nachweise sowie Verträge zwischen den Drittpartnern und Händlern bislang nicht zur Verfügung gestanden.Wirecard selbst sehe sich durch den KPMG-Bericht hinsichtlich der Vorwürfe rund um mutmaßliche Bilanzfälschungen entlastet: In den vier Prüfbereichen des Berichts hätten sich für die Jahre 2016 bis 2018 nach wie vor keine substanziellen Feststellungen ergeben, die Korrekturen erforderlich gemacht hätten.Die Anleger würden die Lage am Dienstag anders werten: Die erhoffte Absolution liefere der Bericht aus ihrer Sicht nicht. Zudem würden viele die Kommunikation des DAX-Konzerns kritisieren. Nachdem Wirecard die Frist für den KPMG-Bericht am Montag zunächst kommentarlos habe auslaufen lassen, habe die Aktie am Dienstag im vorbörslichen Handel bis zu 17 Prozent verloren. Nach der Vorlage des Berichts habe sie die Verluste zunächst eingrenzen können, inzwischen habe sich die Talfahrt aber wieder dramatisch beschleunigt.Mit minus 20 Prozent notiert die Aktie derzeit am DAX-Ende, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2020)Mit Material von dpa-AFX