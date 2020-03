Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (04.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Aschheimer Unternehmen habe neuen juristischen Ärger am Hals: Anlegerschützer würden Wirecard vorwerfen, Zahlungen für illegale Geschäfte abgewickelt zu haben und würden jetzt klagen. Es sei nicht das erste Mal, dass der deutsche Zahlungsdienstleister wegen zwielichtiger Kunden in die Schlagzeilen gerate.Laut einem "Handelsblatt"-Bericht erhebe die Wiener Anlegerschutzorganisation "European Funds Recovery Initiative" (EFRI) schwere Vorwürfe gegen Wirecard. Im Zentrum stünden "Finanztransfers in Zusammenhang mit mutmaßlich betrügerischen Online-Trading-Webseiten sowie für illegale Online-Gambling-Webseiten in beträchtlichem Ausmaß." Die Anlegerschützer würden nach eigenen Angaben gut 780 Opfer betrügerischer Online-Trading-Webseiten vertreten und den Schaden ihrer Mandanten auf 28 Mio. Euro beziffern.Wirecard selbst habe die Anschuldigungen gegenüber dem "Handelsblatt"zurückgewiesen. Bei glaubhaften Hinweisen auf betrügerische Aktivitäten erstatte die Wirecard Bank AG Geldwäscheverdachtsmeldungen und löse in diesem Zusammenhang auch die Geschäftsverbindungen auf, so das Unternehmen weiter. Das sei auch im aktuellen Fall geschehen, habe Wirecard bestätigt ohne weitere Details zu nennen.Es sei nicht das erste Mal, dass Wirecard wegen der Abwicklung von Zahlungen für dubiose Unternehmen in den Fokus gerate. Dass in den frühen Jahren von Wirecard einen Großteil des Transaktionsvolumens von Hochrisikokunden aus der Glücksspiel- und Pornoindustrie gestammt habe, sei hinlänglich bekannt. Nach Unternehmensangaben sei deren Anteil am Geschäft mittlerweile auf unter 10% gesunken.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link