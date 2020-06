Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

94,80 EUR +0,72% (04.06.2020, 11:52)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

96,27 EUR +1,93% (04.06.2020, 11:38)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (04.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Beim Aschheimer Unternehmen hätte am heutigen Donnerstag eigentlich die Jahresbilanz 2019 auf der Agenda gestanden, doch deren Veröffentlichung sei Ende Mai bekanntlich auf den 18. Juni verschoben worden. Stattdessen habe Wirecard am Vorabend eine Stellungnahme zur aktuellen Situation veröffentlicht. Darin gehe es v.a. um die operativen Aussichten und den KPMG-Bericht.Der deutsche Zahlungsabwickler betone, als "eines von wenigen Unternehmen" die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 aufrechterhalten und bestätigt zu haben. "Wir stellen einen starken zusätzlichen Anstieg der Onlinetransaktionen in Asien und Europa fest, der die negativen Auswirkungen des Coronavirus im Airline/Travel-Geschäft kompensiert", heiße es in dem Statement. Zudem gehe man davon aus, dass die Lockerung der Ausgangssperren und Reisebeschränkungen im zweiten Halbjahr auch das Airline- und Reisegeschäft reaktivieren werde.Bei der Vorstellung des Jahresabschlusses für 2019 am 18. Juni wolle Wirecard detailliert über die Wachstumspläne und über organisatorische Maßnahmen berichten. Konkret nenne das Unternehmen die Neuordnung der Vorstandszuständigkeiten und der Berufung eines erfahrenen Compliance-Vorstands. Dessen Aufgabe sei es, "das Unternehmen künftig unanfälliger für gegen das Unternehmen gerichtete Verdächtigungen machen". Eine durchaus beachtliche Definition von Compliance.Der Rest des gut zweiseitigen Dokuments beziehe sich auf den Ende April veröffentlichten KPMG-Bericht. Dieser habe hinsichtlich des Drittpartner-Geschäfts keine endgültige Klarheit bringen können und am Markt für zusätzliche Turbulenzen gesorgt. "Seit den wiederholt durch eine englische Wirtschaftszeitung erhobenen Anschuldigungen und parallel verlaufenden, intensiven Short-Seller-Aktivitäten sind den Aktionären der Wirecard AG erhebliche Vermögensschäden entstanden."Mit Blick auf die übrigen Untersuchungsbereiche - die Geschäftsaktivitäten in Singapur und Indien - betone der DAX-Konzern in seinem Statement erneut, dass die Verdächtigungen in diesen Bereichen "abschließend" bzw. "hinreichend" aufgeklärt seien. Die ebenfalls untersuchte Ausgestaltung des "Merchant Cash Advance"-Geschäft in der Türkei und Brasilien sei "rechtlich zulässig".Nachdem die Wirecard-Aktie am Mittwoch im freundlichen Gesamtmarkt habe zulegen können, gehe es am Donnerstag weiter moderat aufwärts. "Der Aktionär" erwarte aber, dass die Lage zumindest bis zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses für 2019 in zwei Wochen volatil bleibe, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link