Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (08.04.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) charttechnisch unter die Lupe.Die schwankungsintensive Wirecard-Aktie sei der einzige DAX-Titel, der im bisherigen Jahresverlauf eine positive Wertentwicklung aufweisen könne (+2,4%). Dennoch habe die scharfe Korrektur der letzten Wochen auch hier Spuren hinterlassen. So habe die Aktie die horizontale Haltezone bei rund 86 EUR temporär aufgeben müssen. Doch das neue Verlaufstief bei 79,68 EUR habe sich letztlich als Fehlausbruch auf der Unterseite erwiesen. "False breaks are followed by fast moves" laute eine alte Tradingweisheit. Begünstigt werde ein entsprechender Erholungsimpuls durch den auf Basis der Kernunterstützung bei 86 EUR ausgeprägten "morning star". Diese Trendwendeformation aus der Candlestickanalyse erfahre nun wiederum durch die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 101,16 EUR) eine zusätzliche Bestätigung. In die gleiche Kerbe schlage auch die divergente Entwicklung, die sich zwischen diversen Indikatoren (z. B. RSI, MACD) und dem eigentlichen Chartverlauf ergebe. Die Chancen für eine Fortsetzung des jüngsten Erholungsimpulses bis in den Bereich von rund 130 EUR stünden also nicht schlecht. Hier falle die Glättung der letzten 200 Tage (akt. bei 128,81 EUR) mit der Abwärtskurslücke von Anfang März bei 131,35/132,65 EUR zusammen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 08.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:110,10 EUR +1,42% (07.04.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:109,52 EUR +0,20% (08.04.2020, 08:52)