Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der politischen und juristischen Aufklärung des Wirecard-Skandals sei inzwischen auch die Wirtschaftsprüferaufsicht Apas ins Kreuzfeuer geraten: Dort habe man dem Treiben beim inzwischen insolventen Zahlungsabwickler nicht nur lange untätig zugesehen, sondern offenbar auch fleißig mit Wirecard-Aktien gehandelt.Im Untersuchungsausschuss zum Wirecard -Bilanzskandal habe ein Mitarbeiter der Wirtschaftsprüferaufsicht Apas das späte Eingreifen der Behörde in dem Fall gerechtfertigt. Nach einem Telefonat mit den Wirtschaftsprüfern von EY zu den Betrugsvorwürfen habe man den Eindruck gehabt, die Sache werde angegangen, habe der 48-Jährige am Donnerstag vor dem Bundestags-Ausschuss gesagt.Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Prüfer ihre Berufspflicht verletzt hätten, habe es zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben. Ausschussmitglieder dagegen hätten den Eindruck, dass sich EY mit dem Anruf bei der Aufsichtsbehörde habe absichern wollen. Die Apas stehe im Fall Wirecard in der Kritik, weil sie erst im Sommer 2020 ein förmliches Verfahren gegen EY eingeleitet habe, obwohl sich die Betrugsvorwürfe bereits Monate zuvor verhärtet hätten.Das sei allerdings nicht das einzige Problem der Wirtschaftsprüferaufsicht im Zusammenhang mit Wirecard: Der Apas-Chef habe mit Aktien des Skandalunternehmens gehandelt, während seine Behörde bereits in der Angelegenheit ermittelt habe. Er habe die Aktien am 28. April 2020 gekauft und am 20. Mai wieder verkauft, habe der Behördenleiter nach Teilnehmerangaben im Untersuchungsausschuss des Bundestags ausgesagt. Anfang Mai habe die Aufsichtsbehörde ein förmliches Berufsaufsichtsverfahren gegen die Wirecard-Wirtschaftsprüfer von EY eingeleitet. Zuvor seien Vorermittlungen gelaufen.Am 28. April sei der Börsenkurs von Wirecard abgestürzt, nachdem die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in einem Sonderbericht aufgedeckt habe, dass es keine Nachweise zur Existenz von angeblichen Kundenbeziehungen und daraus erzielten Umsätzen des Tech-Konzerns gegeben habe. Er habe an das Geschäftsmodell von Wirecard geglaubt, habe der Behördenleiter nach Angaben von Teilnehmern im Ausschuss gesagt. Ob es mit der Eröffnung des förmlichen Verfahrens gegen EY zusammengehangen habe, dass er die Aktien nach kurzer Zeit wieder verkauft habe, sei zunächst offen geblieben.Die jüngsten Erkenntnisse rund um die Wirtschaftsprüferaufsicht Apas seien ein weiterer Beleg für das eklatante Versagen sämtlicher Aufsichtsbehörden im Fall Wirecard. Zu den Leidtragenden würden auch die Aktionäre gehören, denn bei der Wirecard-Aktie sei längst Hopfen und Malz verloren. Während die Abwicklung des Skandalkonzerns voranschreite, sei der Kurs unter die Marke von 50 Cent gefallen.Finger weg, rät Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2020)Mit Material von dpa-AFX