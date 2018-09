Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

188,10 EUR -2,26% (10.09.2018, 12:59)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

187,60 EUR -2,87% (10.09.2018, 13:16)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup. (10.09.2018/ac/a/t)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse der "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Seit langem einmal wieder scheine eine Aktie das ganze Land zu verzaubern - oder zumindest seine Anleger. In fast schon gewohnter Regelmäßigkeit folge ein Kursrekord auf den nächsten und unter Analysten jage eine Kurszielanhebung die andere. Die logische Folge: Am 24. September steige Wirecard in den DAX auf. Die Commerzbank dagegen müsse gehen. Das klinge nach Zeitenwende. Doch wie weit könne die Wirecard-Aktie noch steigen? Oder anders herum gefragt: Wie weit sei es noch bis zur Blase?Die Erwartungen seien mittlerweile riesig. Das KGV der Wirecard-Aktie liege inzwischen bei 60. Für deutsche börsennotierte Unternehmen untypisch hoch. Selbst wenn 2020 das Jahresgewinnziel von 1 Mrd. Euro erreicht werden sollte, stünde es bei unverändertem Kurs immer noch bei 23. Aktuell sei Wirecard zudem mit dem 14-fachen seines Eigenkapitals in Höhe von 1,7 Mrd. Euro bewertet.Wie weit also könne die Wirecard-Aktie überhaupt noch steigen? Schließlich dürfte auch die steigende Zahl an Wettbewerbern kritisch zu sehen sein. Das Wirecard-Geschäftsmodell schließlich scheine nicht einmalig. Ob nun Ayden, PayPal oder Worldpay, es mangele nicht an starker Konkurrenz. Im Zuge dessen könnten auf Dauer die Gebühren sinken und damit die Margen.Analysten seien aber mehrheitlich guter Dinge. Insgesamt würden 82 Analysten zum Kauf der Wirecard-Aktie raten, 14 dazu sie zu halten, nur einer würde den Titel verkaufen.Aktuell sehe es also sowohl für das Unternehmen als auch für seine Aktionäre gut aus. Der DAX-Aufstieg könnte zudem zum zusätzlichen Treiber werden. Doch je mehr Wirecard an den Märkten zugetraut werde, desto weniger dürfen sie es sich in Aschheim erlauben nachzulassen. Und genau das könne gefährlich werden, sollte auf einmal die kurzfristige Anlegerbefriedigung wichtiger werden als gesundes, langfristig orientiertes Wachstum. Eines jedenfalls dürfte ziemlich sicher sein: Wirecard werde wohl weiter faszinieren, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag" in einer aktuellen Ausgabe. (Analyse vom 08.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link