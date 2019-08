Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

149,65 EUR -1,48% (02.08.2019, 09:52)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

149,80 EUR +0,07% (02.08.2019, 10:07)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (02.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aschheimer E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard habe am Freitagmorgen eine neue, vielversprechende Partnerschaft mit der Payment-Sparte der italienischen Sisal Group gemeldet. Trotz der positiven News dürfte die Wirecard-Aktie vor dem Wochenende aber zu kämpfen haben.Der italienische Payment-Dienst SisalPay habe sich die Vereinfachung kontaktloser Zahlungsprozesse auf die Fahne geschrieben - und setze dabei auf die Expertise von Wirecard. Am Freitag hätten beide Unternehmen eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben.Mit mehr als 200 Millionen Transaktionen pro Jahr, 15 Millionen Nutzern und 40.000 Verkaufsstellen gehöre SisalPay nach Unternehmensangaben schon heute zu den erfolgreichsten Payment-Anbietern in Italien. Kunden könnten mit dem Dienst unter anderem Strom-, Gas- und Wasserrechnungen sowie Steuern bezahlen, Mobilfunk-Karten aufladen oder digitale TV-Angebote abonnieren.Francesco Maldari, Head of Payment Services Business Unit der Sisal Group, verfolge mit seinem Unternehmen ein ambitioniertes Ziel: "Wir wollen neue innovative Kundenerlebnisse fördern und die digitale Entwicklung des Landes hin zu einer bargeldlosen Gesellschaft vorantreiben." Die Wachstumsstrategie seines Unternehmens beruhe auf Innovation und Spitzentechnologie. Mit Wirecard habe man daher einen optimalen Partner gefunden, lobe Maldari.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" hat die positive Einschätzung vor den Halbjahreszahlen am Mittwoch (7. August) bestätigt. (Analyse vom 02.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: