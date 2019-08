Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

149,30 EUR +0,81% (08.08.2019, 10:30)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (08.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Zahlungsdienstleister habe am Mittwoch gute H1-Zahlen präsentiert und anschließend die EBITDA-Prognose für das laufende Jahr sowie die Mittelfristziele der "Vision 2020" nach oben korrigiert. Die meisten Analysten hätten daraufhin ihre positiven Einschätzungen für den DAX-Titel bestätigt. Markus Jost, Analyst von Independent Research, habe nun sogar seine Verkaufsempfehlung gestrichen.Einige Anleger und Analysten hätten die erneute Prognose-Erhöhung bereits erwartet, hätten sie sich von der tatsächlichen Ankündigung dann aber unbeeindruckt gezeigt. Das Papier des Zahlungsabwicklers sei am Mittwoch rund 2,3 Prozent schwächer aus dem Handel gegangen.Der stabile Seitwärtstrend im Bereich um die 150-Euro-Marke setze sich damit zunächst fort. Nach dem turbulenten Jahresauftakt dürften viele Anleger die Verschnaufpause jedoch begrüßen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.08.2019)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:148,70 EUR +0,98% (08.08.2019, 10:14)