Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

85,92 EUR -4,96% (04.05.2020, 11:02)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

85,60 EUR -6,13% (04.05.2020, 11:17)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (04.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Beim Aschheimer Unternehmen habe die Veröffentlichung des KPMG-Berichts in der Vorwoche hohe Wellen geschlagen. Zentrale Fragen hätten aus Sicht vieler Anleger und Analysten nicht geklärt werden können. Entsprechend negativ sei die Reaktion der Wirecard-Aktie ausgefallen. Nun bemühe sich der DAX-Konzern, die Wogen zu glätten. Dazu sei am Sonntag auf der Transparenz-Website des Unternehmens ein sechsseitiges Dokument mit dem Titel "Kernaspekte des KPMG-Berichts über die unabhängige Sonderuntersuchung der Wirecard AG" veröffentlicht worden. Darin fasse Wirecard die Ergebnisse der Prüfung zusammen und stelle diese klar. Im Fazit des Dokuments stelle der Zahlungsabwickler klar: "Wirecard bilanziert korrekt: Die Bilanzierung unseres Drittpartnergeschäfts ist durch externe Rechtsgutachten sowie durch eine gutachterliche Stellungnahme zur Anwendung von IFRS im Falle von Treuhandkonten untermauert." Auch mit Blick auf die übrigen Vorwürfe sehe sich Wirecard durch den KPMG-Bericht entlastet.Bleibe die überraschend harsche Kritik der Prüfer an Compliance und Governance des DAX-Konzerns. In diesem Punkt gebe sich das Unternehmen einsichtig. Die Mängel seien "zurecht festgestellt" worden und man arbeite bereits an Verbesserungen. "Wir nehmen diese Kritik sehr ernst und haben bereits im Jahr 2018/2019 im Bereich Compliance investiert und unsere Organisation besser aufgestellt." Erst in der Vorwoche habe Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann in diesem Zusammenhang erneut eine personelle Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat in Aussicht gestellt.Speziell mit Blick auf das umstrittene Drittpartnergeschäft hätten sich die KPMG-Prüfer in ihrem Bericht kein abschließendes Urteil zugetraut, was am Markt für große Enttäuschung gesorgt habe. Ob es Wirecard dennoch gelinge, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen, müsse sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: