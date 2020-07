Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Auch die US-Justiz ermittelt - wegen Marihuana - AktiennewsDer von einem Bilanzskandal geschüttelte Konzern Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) geriet nun auch in den USA in den Fokus von Ermittlungen, so die Experten von "FONDS professionell".US-Behörden würden einem Bericht des "Wall Street Journal" (WSJ) zufolge untersuchen, ob das Unternehmen aus Aschheim bei München in einen mutmaßlichen Bankenbetrug rund um den Verkauf von Marihuana auf einer Online-Plattform verstrickt sei. Im Zuge dessen sei in den USA ein deutscher Staatsbürger festgenommen und angeklagt worden.Der Beschuldigte solle mit einem Partner amerikanische Banken getäuscht haben, damit diese Kartenzahlungen in Höhe von mehr als 100 Millionen Dollar (88 Millionen Euro) für den Kauf von Marihuana-Produkten erlauben würden. Dies gehe aus der Anklageschrift hervor, berichte das "WSJ". Hintergrund sei, dass viele US-Banken Zahlungsabwicklungen beim Kauf von Marihuana verweigern würden. Die Substanz sei allerdings in einigen Bundesstaaten zum legalen Verkauf zugelassen.Die Staatsanwaltschaft von Manhattan und des New Yorker FBI-Büro würden dem "WSJ" zufolge nun die Rolle untersuchen, die Wirecard als Zahlungsdienstleister und Offshore-Bank gespielt haben solle. Bisher tauche der Name Wirecard in keinen Gerichtsdokumenten auf. Allerdings solle ein Wirecard-Manager laut "WSJ" geholfen haben, für einen der beiden Geschäftsleute die Kaution zu bezahlen. Behördensprecher hätten sich der Zeitung gegenüber noch nicht zu den Ermittlungen äußern wollen.Börsenplätze Wirecard-Aktie: