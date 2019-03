Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

122,05 EUR -2,87% (27.03.2019, 12:52)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (27.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Anwaltskanzlei, die mit den Untersuchungen der Fälle in Singapur betraut gewesen sei, habe ihren Bericht herausgegeben. Er sei positiv ausgefallen: Es habe zwar Fehlbuchungen gegeben, aber sie seien von den Summen her überschaubar gewesen und man habe letztendlich nur das herausgefunden, was Vorstandschef Braun vorher gesagt habe.Trotz des Anstiegs um 26% gestern notiere die Wirecard-Aktie immer noch deutlich unter dem Stand, als die Vorwürfe aufgekommen seien. Offensichtlich hätten viele Anleger noch die Angst, dass die "Financial Times" doch noch irgendwas in der Hinterhand habe und vielleicht noch mal nachlege. Die Lücke zwischen dem aktuellen Kurs der Wirecard-Aktie und dem Kurs vor den Vorwürfen bedeutet rund 5 Mrd. Euro an Börsenwert, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.03.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:122,20 EUR -2,24% (27.03.2019, 12:38)