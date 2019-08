Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

151,60 EUR +0,56% (01.08.2019, 11:55)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (01.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aschheimer E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie ringe seit Wochen mit der 150-Euro-Marke. Am Donnerstagvormittag nähere sie sich diesem Bereich wieder an, nachdem sie am Mittwoch um fast 3% auf 151,60 Euro vorgerückt sei.Einen großen Teil der zwischenzeitlichen Verluste habe die Wirecard-Aktie schon aufgeholt. Angesichts der rund 70%-igen Erholungsrally vom Februar-Tief gehe die zwischenzeitliche Konsolidierung absolut in Ordnung - zumindest solange die untere Begrenzung des Seitwärtstrends nicht nachhaltig unterschritten werde. Denn bei 137,30 Euro verlaufe aktuell die 200-Tage-Linie - ein Rückfall unter den gleitenden Durchschnitt wäre ein technisches Verkaufssignal. Noch sei der Abstand zur langfristigen Trendlinie jedoch ausreichend."Der Aktionär" gehe davon aus, dass es mit der Wirecard-Aktie mittelfristig weiter bergauf gehe. Das Kursziel von 200 Euro signalisiere dabei die Chance für neue Höchststände. Auf dem Weg dorthin könnten gute Halbjahreszahlen am Mittwoch (7. August) für Rückenwind sorgen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.08.2019)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:151,50 EUR -0,07% (01.08.2019, 11:39)