Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

2,095 EUR -5,29% (16.07.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

2,0495 EUR -1,23% (17.07.2020, 08:41)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (17.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die LupeDer wegen Betrugsverdachts inhaftierte Top-Manager der Wirecard-Tochter Cardsystems Middle East habe nach Angaben seines Anwalts im Verhör der Staatsanwaltschaft München eine Tatbeteiligung eingeräumt. Unklar sei, wie viele Mitarbeiter der Wirecard-Zentrale und in welcher Weise verwickelt seien. Die Münchner Staatsanwaltschaft habe eine Stellungnahme abgelehnt.Der deutsche Manager habe sich Anfang der vergangenen Woche gestellt, wie die Staatsanwaltschaft am Tag seiner Verhaftung mitgeteilt habe. Er sei dafür aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach München gereist. Im Emirat Dubai habe die Cardsystems Middle East eine zentrale Rolle im skandalumwitterten Asiengeschäft von Wirecard gespielt. Dort würden die Ermittler einen Schwerpunkt der mutmaßlichen milliardenschweren Manipulationen der Wirecard-Geschäftszahlen wähnen.Der Manager aus Dubai sei nach Angaben der Staatsanwaltschaft bereits am Tag seiner Verhaftung vernommen worden. Danach habe er erneut ausführlich mit den Ermittlern geredet. "Zu den Einzelheiten werden wir uns allerdings ausschließlich gegenüber der Staatsanwaltschaft München äußern", habe sein Anwalt erklärt. Er sitze wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl stützt sich unter anderem auf den dringenden Verdacht des schweren gemeinschaftlichen Betrugs.Die Untersuchungen der Behörden würden weiter laufen. Mit dem irischen Dublin sei ein weiterer Wirecard-Standort im Visier der Ermittler. Die irische Polizei habe auf Wunsch der deutschen Strafverfolger vor wenigen Tagen Geschäftsräume von Wirecard durchsucht, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2020)Börsenplätze Wirecard-Aktie: