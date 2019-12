Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

103,80 EUR -4,64% (11.12.2019, 17:19)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

103,75 EUR -4,64% (11.12.2019, 17:34)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (11.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie habe ihren Tagesverlust am Mittwochnachmittag ausgebaut. Die steigende Aktivität auf der Short-Seite sorge offenbar für kräftige Verunsicherung unter den Aktionären. Eine Wirecard-Sprecherin habe gegenüber dem "Handelsblatt" "vermehrte Aktivitäten" bestätigt. Ins Visier von Shortsellern sei der deutsche Zahlungsabwickler in den letzten Jahren allerdings immer wieder geraten. Seit den Bilanzvorwürfen der "Financial Times" von Ende Januar habe die Wirecard-Aktie wiederholt zu den am stärksten leerverkauften Aktien im DAX gehört.Nach weiteren Fragen zur Bilanzierung, der steigenden Short-Aktivitäten und einem FT-Bericht, wonach Detektive auf Wirecard-Kritiker und Investoren angesetzt worden seien, habe die Wirecard-Aktie seit Wochenbeginn im Tief rund 11% an Wert verloren und nähere sich damit nun wieder der 100-Euro-Marke an. Ihr komme nach Einschätzung von Händlern besondere Bedeutung zu, da Anleger in diesem Bereich vermehrt Stop-Loss-Kurse platziert haben dürften, die vor einem erneuten Rückfall in Richtung des Jahrestiefs bei 86 Euro schützen sollten. Ein Rückfall unter 100 Euro drohe den Verkaufsdruck also zusätzlich zu erhöhen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.12.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: