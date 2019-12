Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (27.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Aktie von Wirecard könne am vorletzten Handelstag des Jahres fast ein Prozent zulegen und schlage sich damit etwas besser als der Gesamtmarkt. Für Unterstützung würden dabei starke Daten zum Weihnachtgeschäft in den USA sorgen - die Vorstandschef Markus Braun bereits vor Wochen prophezeit habe.Wie aus einer Untersuchung des Kreditkartenkonzerns Mastercard hervorgehe, seien die gesamten Einzelhandelsumsätze im US-Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr um 3,4 Prozent gestiegen. Speziell im E-Commerce seien die Umsätze dabei überproportional um 18,8 Prozent gestiegen und hätten neue Rekordstände erreicht. Insgesamt hätten die Online-Umsätze in der diesjährigen Vorweihnachtszeit 14,6 Prozent der gesamten Einzelhandelserlöse in den USA ausgemacht.Diese Entwicklung sei umso beachtlicher vor dem Hintergrund, dass die "heiße Phase" des Weihnachtsshoppings, die in den USA traditionell an Thanksgiving beginne, in diesem Jahr sechs Tage kürzer gewesen sei als im Vorjahr. Das habe laut dem Mastercard-Report wiederum dazu beigetragen, dass mehr Verbraucher online eingekauft hätten.Neben den Einzelhändlern selbst würden davon auch die Zahlungsabwickler wie Wirecard profitieren, denn ein Großteil der vorweihnachtlichen Einkäufe im Laden und online werde bargeldlos mit Karte oder Smartphone bezahlt. Bereits die Rekordumsätze zum diesjährigen Black Friday hätten der Wirecard-Aktie kurzfristig Schub gegeben.Entsprechend könne neben Konsum- und Einzelhandelstiteln auch die Wirecard-Aktie nach den Feiertagen moderate Gewinne verbuchen. Damit setzt sich zwar weiter von der kritischen 100-Euro-Marke ab, um die schwache Kursperformance seit Jahresbeginn noch spürbar aufzubessern, genügt es allerdings nicht, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.