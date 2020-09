Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,901 EUR -2,38% (10.09.2020, 15:40)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,9052 EUR -0,53% (10.09.2020, 15:56)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (10.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Zur politischen Aufarbeitung des Wirecard-Skandals hätten sich Oppositionsvertreter auf einen Auftrag für den Untersuchungsausschuss geeinigt und dabei ihren Willen zur Sacharbeit beteuert. Der Ausschuss solle mögliche Versäumnisse der Bundesregierung und ihrer Behörden aufdecken und Reformen anstoßen.FDP, Grüne und Linke hätten am Donnerstag den Antrag vorgestellt, mit dem sie den parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Wirecard im Bundestag würden einrichten wollen. Die erforderliche Stimmenzahl von einem Viertel der 709 Abgeordneten hätten die Oppositionsparteien gemeinsam locker erreicht, grünes Licht für das Vorhaben gelte daher als sicher.Wenn der Auftrag des Ausschusses ohne "Störmanöver" der Regierungsfraktionen von Union und SPD zügig beschlossen werden könne, könnten erste Sitzungen im Oktober stattfinden und erste Zeugen im November angehört werden, so der finanzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Florian Toncar. Die Zeit dränge: Wegen der Bundestagswahl im nächsten Jahr könne der Ausschuss voraussichtlich nur bis Juni 2021 arbeiten.Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz stehe dabei besonders im Fokus, weil sein Ministerium für die Finanzaufsicht BaFin zuständig sei. CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier wiederum sei von Interesse, weil private Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in seinen Zuständigkeitsbereich fallen würden.Toncar habe aber betont: "Es ist kein Scholz-Tribunal." Die Behauptung, es gehe nur darum, einen Kandidaten zu beschädigen, sei "Unsinn". Dennoch müssten sich Scholz, Altmaier und weitere mögliche Zeugen auf kritische Fragen einstellen. Im Ausschuss gehe es unter anderem um die Frage, warum der Milliardenbetrug nicht bemerkt worden sei.Für die geschädigten Aktionäre und Gläubiger von Wirecard kämen die Reformen aber ohnehin zu spät. Dort liege es jetzt am Insolvenzverwalter, den Schaden durch den Verkauf von Unternehmensteilen noch zu reduzieren.Die Wirecard-Aktie entwickle sich weitgehend losgelöst von diesen Entwicklungen und falle am Donnerstag wieder deutlich unter die 1-Euro-Marke. Bei dem Pennystock kommen jetzt vor allem Zocker auf ihre Kosten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.09.2020)Mit Material von dpa-AFX