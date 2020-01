Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

133,25 EUR (27.01.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

135,15 EUR +2,27% (28.01.2020, 08:48)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter ertpapierbörse notiert. (28.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard sei gemessen an der Kursentwicklung die (bisher) beste Aktie aus dem DAX im noch jungen Jahr 2020. Experten würden in der gesteigerten Dynamik der Aufwärtsbewegung das "Angrillen" der Shorties sehen, die überdurchschnittlich stark im Papier des deutschen Zahlungsabwicklers engagiert seien. Andere indes würden die Wirecard-Aktie das Papier als "unseriöse Geldanlage" und "Spekulationsobjekt" bezeichnen.Wirecard-Aktionäre hätten ein schwieriges Jahr hinter sich. Vor einem Jahr habe die britische "Financial Times" mit ihrer kritischen Berichterstattung eine Verkaufswelle ausgelöst. Die darin erhobenen Vorwürfe seien teils entkräftet, teils stehe der Beleg für das korrekte Verhalten der Gesellschaft, die 2018 in den DAX aufgestiegen sei, noch aus. KPMG sei vom Aschheimer Unternehmen mit einer Sonderprüfung der Bücher betraut worden. Auf das Ergebnis würden Aktionäre wie Beobachter nun gespannt warten.Die Vorverurteilung, Wirecard hätte seine Bilanzen frisiert, hänge der Aktie nach. Sie habe sich auf Sicht von einem Jahr deutlich schlechter entwickelt als etwa das Papier des niederländischen Wettbewerbers Adyen. Aufgrund des hohen Engagements von sog. Leerverkäufern, die mit fallenden Kursen Geld verdienen würden, und der vermeintlichen Nähe dieser zu "FT"-Autor Dan McCrum, weise die Wirecard-Aktie eine erhöhte Volatilität auf. Darin sehe z.B. der Autors eines aktuellen "Handelsblatt"-Artikels Gründe, die Wirecard-Aktie als "Spekulationsobjekt" zu bezeichnen - in einer Reihe mit Tesla (lange Zeit die am stärksten leerverkaufte Aktie der USA), so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.01.2020)