Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

138,65 EUR -0,72% (04.10.2019, 11:54)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

138,75 EUR -1,53% (04.10.2019, 12:09)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (04.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard habe am Freitag ein neues Projekt vorgestellt: Der Zahlungsabwickler unterstütze den "Moneytou"-Service von Mastercard, der Transaktionen über den Instant-Messaging-App Viber von Rakuten ermögliche. Die Reichweite des Dienstes sei enorm.Wirecard starte gemeinsam mit Rakuten Viber und dessen Partner NeoPay einen neuen Geldüberweisungsservice für Nutzer der Viber Instant Messaging App. Mit "Moneytou - powered by Mastercard" könnten Nutzer schnell und sicher Geld über die Messaging App senden. Wirecard wickle dabei alle Peer-to-Peer-Transaktionen über digitale Payment-Karten ab.Der Dienst solle laut einer Pressemitteilung zunächst in Ungarn starten und anschließend in weiteren osteuropäischen Ländern angeboten werden. In der ersten Phase würden die Partner bis Jahresende bereits 25 Millionen Nutzer gewinnen wollen. Weltweit würden aber bereits über eine Milliarde Menschen den Messaging-Dienst Viber von Rakuten nutzen - das Potenzial sei daher enorm."Die App wird vor allem genutzt, um Fotos und Videos zu teilen. Die Möglichkeit, Geld auszutauschen, ist der nächste logische Schritt. Wir sind stolz darauf, einer der Launch-Partner für diesen neuen Service zu sein", so Utku Ogrendil, Regional Managing Director von Wirecard.Echtzeit-Überweisungen per App würden sich weltweit wachsender Beliebtheit erfreuen. Die US-Peers Square und Paypal böten in den USA mit Cash beziehungsweise Venmo ähnliche Apps an, die in den vergangenen Quartalen starke Nutzerzuwächse verbucht hätten.Facebook gehe sogar noch einen Schritt weiter und plane mit Libra eine eigene Digitalwährung, die als Zahlungsmittel innerhalb der verschiedenen Online-Plattformen des Social-Media-Konzerns dienen solle. Das Projekt habe allerdings mit heftigem regulatorischen Gegenwind zu kämpfen.Neben den spannenden Plänen mit der Viber-App dürften bei den Wirecard-Aktionären heute allerdings auch die Ergebnisse einer Untersuchung zur umstrittenen Berichterstattung der "Financial Times" sorgen.Für die Wirecard-Aktie gehe es am Freitagvormittag zunächst weiter bergab. Auf Wochensicht summiere sich der Verlust inzwischen auf rund 7,5 Prozent."Der Aktionär" bleibt aber zuversichtlich, dass der Kapitalmarkttag am Dienstag (8. Oktober) neue Impulse für den Kurs liefern kann. (Analyse vom 04.10.2019)