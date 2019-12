Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (18.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie klettere am Mittwochmorgen im durchwachsenen Gesamtmarkt an die DAX-Spitze. Unterstützung liefere dabei auch eine Meldung über eine Kooperation mit einer weiteren SoftBank-Beteiligung. Die Buchungsplattform GetYourGuide, ein Portfolio-Unternehmen von SoftBank, setze künftig auf das Supplier and Commission Payments (SCP)-Angebot von Wirecard, um die einzelnen Attraktionen und Erlebnisanbieter schneller und effizienter zahlen zu können. Dabei würden virtuelle Kreditkarten von Wirecard ausgestellt, die den B2B-Zahlungsverkehr vereinfachen und beschleunigen. Die Abbildung von Einzeltransaktionen mit relevanten Buchungsinformationen würden dabei den Zahlungsabgleich automatisieren und verbessere die Buchhaltungsprozesse, heiße es dazu in einer Mitteilung des Zahlungsabwicklers.Mit der jüngsten Meldung halte Wirecard den positiven operativen Newsflow zum Jahresende aufrecht. Überschattet worden sei dieser aber von anhaltend negativen Medienberichten zur Bilanzierung des DAX-Konzerns und erhöhter Aktivität von Leerverkäufern. Solange die Vorwürfe im Raum stünden und weitere Negativberichte drohen würden, sollten nur risikobewusste Anleger eine Wette auf ein mögliches Comeback der Wirecard-Aktie wetten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:106,90 EUR +1,91% (18.12.2019, 10:52)