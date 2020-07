Die Finanzaufsicht teile die von der Kanzlei Tilp geäußerte Rechtsansicht ausdrücklich nicht, wie die Behörde auf Anfrage von "FONDS professionell" erkläre. "Die Bafin ist sämtlichen Hinweisen, die sie erhalten hat, pflichtgemäß nachgegangen", heiße es in der Stellungnahme. Zudem seien Amtshaftungsansprüche von Dritten, wie Anlegern oder Kunden von beaufsichtigten Unternehmen, gegenüber der Bafin gesetzlich ausgeschlossen. Ein Musterverfahren nach dem Gesetz über Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz, kurz: KapMuG) gegen die Bafin sei aufgrund des in Paragraf 1, Absatz 1 definierten Anwendungsbereichs des Gesetzes nicht möglich, so die Bafin.



Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,946 EUR +22,39% (27.07.2020, 11:03)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,9484 EUR -6,78% (27.07.2020, 11:18)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (27.07.2020/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Skandal: Erste Klage gegen Bafin eingereicht - AktiennewsDie Kanzlei um Anlegeranwalt Andreas Tilp hat die Finanzaufsicht vor dem Landgericht Frankfurt verklagt, so die Experten von "FONDS professionell".Tilp werfe der Behörde Amtsmissbrauch im Zusammenhang mit dem Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF)-Kollaps vor. Zudem habe die Kanzlei ein Musterverfahren beantragt, um Schadenersatz für geschädigte Anleger zu erstreiten.Mehrere Kanzleien hätten es angekündigt, nun mache die Tilp Rechtsanwaltsgesellschaft aus Tübingen als erste Ernst: Anwalt und Mitgeschäftsführer Andreas Tilp habe am vergangenen Donnerstag (23. Juli 2020) beim Landgericht Frankfurt Klage gegen die Finanzaufsicht Bafin eingereicht. Grund sei das laxe Vorgehen der Behörde beim Skandal um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard. Zudem habe die Rechtsanwaltsgesellschaft beantragt, vor dem Oberlandesgericht Frankfurt ein Kapitalanlegermusterverfahren einzuleiten, um auf diesem Weg Schadenersatz für geschädigte Wirecard-Investoren zu erreichen.Die Vorwürfe der Tübinger Kanzlei würden schwer wiegen: Tilp erkenne nach eigenem Bekunden auf Seiten der Bafin einen jahrelangen Amtsmissbrauch im Fall Wirecard und möchte mit seiner Klage Amtshaftung erreichen. Die Behörde habe "zumindest leichtfertig ihre gesetzlichen Pflichten verletzt", da sie dem Verdacht auf eine mögliche Bilanz- und Marktmanipulation nicht rechtzeitig nachgegangen sei. Nach Auffassung des Juristen hätte die Behörde deutlich frühzeitiger ermitteln müssen. Dadurch hätte der Bilanzbetrug eher öffentlich bekannt werden können, argumentiere der Anwalt. Vielen Anlegern wären Verluste dann möglicherweise erspart geblieben.Öffentlichkeit nicht ausreichend informiert?Das Prüfungsverlangen der Bafin an die DPR setze nach Paragraf 342b des Handelsgesetzbuches (HGB) allerdings voraus, dass der Finanzaufsicht konkrete Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften vorliegen, erläutere Tilp-Anwalt Maximilian Weiss. "Obwohl der Bafin also konkrete Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften durch die Wirecard AG vorgelegen haben mussten, hat sie die Öffentlichkeit darüber nicht informiert", argumentiere der Jurist.Anhaltspunkte für Verstoß gegen Bilanzrecht verschwiegen?Vielmehr habe die Behörde am 18. Februar 2019 ein Leerverkaufsverbot in Wirecard-Aktien angeordnet und in der Darstellung des Sachverhalts die ihr bekannten Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen das Bilanzrecht verschwiegen. Ebenso habe die Aufsicht der Öffentlichkeit verschwiegen, dass sie schon am 14. Februar dem Bundesfinanzministerium mitgeteilt habe, sie werde nicht nur die DPR beauftragen, sondern wegen Marktmanipulationen in alle Richtungen ermitteln, also auch gegen die Wirecard AG. "Damit hat die Bafin den Markt öffentlich einseitig, unvollständig und irreführend informiert", so Weiss. Nach seiner Überzeugung begründe dies eine Amtshaftung nach Paragraf 839 des Bürgerlichen Gesetzbuches.