Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

154,20 EUR -4,16% (29.05.2019, 12:18)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

154,05 EUR -3,57% (29.05.2019, 12:33)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (29.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Am gestrigen Dienstag sei die Wirecard-Aktie drauf und dran gewesen, die Verluste durch die Bilanz-Vorwürfe der "Financial Times" (FT) vollständig aufzuholen. Kurz vor dem wichtigen Zwischenziel knicke der Kurs am Mittwoch aber zunächst wieder ein. Mit einem Minus von rund vier Prozent rutsche die Aktie am Vormittag ans DAX-Ende. Was stecke dahinter?Nach dem kräftigen Kursanstieg der vergangenen Wochen würden Händler den heutigen Rücksetzer mit Gewinnmitnahmen begründen. Zuvor habe die Aktie seit Anfang April rund 50 Prozent zugelegt und damit einen Großteil der heftigen Verluste durch die negativen FT-Berichte ausgeglichen. Erstmals seit Bekanntwerden der Vorwürfe habe die Aktie am Dienstag wieder oberhalb von 160 Euro geschlossen.Hinzu komme eine Meldung des Branchenportals "finanz-szene.de", wonach im vergangenen Jahr bei einer einzigen Wirecard-Tochter mehr als die Hälfte des gesamten Jahresgewinns erwirtschaftet worden sei. Die im HGB-Einzelabschluss für 2018 aufgeführten Tochterunternehmen hätten demnach ein aggregiertes Ergebnis in Höhe von 408,3 Millionen Euro ausgewiesen, wovon rund 237,5 Millionen Euro (rund 58,2 Prozent) auf das Unternehmen Card Systems Middle East mit Sitz in Dubai entfallen seien.Auch die "Financial Times" habe in ihren umstrittenen Artikeln die hohe Abhängigkeit von einigen wenigen Tochterunternehmen moniert. Der Name Card Systems Middle East tauche in dem Artikel vom 24. April ebenfalls auf. Mit der Vorlage eines testierten Jahresabschlusses für 2018 habe Wirecard die Vorwürfe der aus Sicht vieler Investoren jedoch entkräftet. Die Aktie habe zuletzt kaum noch auf neue Sticheleien der FT reagiert.Eine zwischenzeitliche Konsolidierung ist nach der Erholungsrally normal und kann von Neueinsteigern zum Kauf genutzt werden, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Investierte Anleger sollten dabei bleiben - genau wie "Der Aktionär" im Aktien-Musterdepot. (Analyse vom 29.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: