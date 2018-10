Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

168,35 EUR -3,96% (23.10.2018, 09:28)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (23.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Richtungssuche des Wertpapiers gehe weiter. Nach einem moderaten Kursgewinn zu Wochenbeginn zeichne sich am Dienstagmorgen ein schwächerer Start ab.Kurzfristig mangle es der Aktie an fundamentalen Impulsen. Die optimistische Langfrist-Planung "Vision 2025", die die Unternehmensführung bei einer Kapitalmarktveranstaltung am 9. Oktober präsentiert habe, habe zwar die Talfahrt stoppen können, jedoch keine neue Rally in Gang bringen. Gleiches gelte für die überwiegend positiven Reaktionen der Analysten auf die neuen Prognosen.Trotz des jüngsten Rücksetzers vom Allzeithoch bei 199 Euro notiere der Titel auf Sicht von zwölf Monaten rund 135 Prozent im Plus. Auf dem aktuellen Niveau scheine aber viel Positives in den Kurs eingepreist zu sein - Investoren würden vorsichtiger. Nach dem Hype rund um den DAX-Einzug im September reife ferner die Erkenntnis, dass eine Bewertung mit dem 12fachen Umsatz und ein KGV von 57 trotz des kräftigen Wachstums durchaus sportlich sei, zumindest im Vergleich zu anderen DAX-Konzernen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:169,60 EUR -3,25% (23.10.2018, 09:13)