Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (26.04.2018/ac/a/t)







Aschheim (www.aktiencheck.de) - Wirecard Q1-Quartalszahlen, vorläufig: Globaler Wachstumskurs fortgesetzt - Umsatz in Q1 um 52% erhöht - AktiennewsDie Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) konnte im ersten Quartal 2018 den globalen Wachstumskurs weiter fortsetzen, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nach vorläufigen Zahlen hat sich der Umsatz im Konzern um rund 52 Prozent auf EUR 417,2 Mio. (Q1/2017: EUR 274,9 Mio.) erhöht. Der vorläufige operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im ersten Quartal 2018 um rund 38 Prozent auf EUR 112,3 Mio. (Q1/2017: EUR 81,3 Mio.).Der Vorstand der Wirecard AG erwartet ein starkes Geschäftsjahr 2018 und bestätigt seine Prognose, für den operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 520 Millionen Euro und 545 Millionen Euro.