Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (08.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Vor dem Start des Kapitalmarkttags am heutigen Dienstag in New York habe Wirecard wie erwartet die Prognosen der "Vision 2025" angehoben. Nach dem positiven Wochenauftakt beschere das der Aktie am Morgen weiteren Rückenwind."Starke, sich weiter beschleunigende organische Wachstumstreiber und leistungsstarke Partnerschaften wie mit Softbank haben das Management zu einer Erhöhung der für das Jahr 2025 angestrebten Kernkennzahlen Transaktionsvolumen, Umsatz und EBITDA bewogen", habe der Zahlungsabwickler am Morgen mitgeteilt.Demnach strebe Wirecard im Jahr 2025 nun Transaktionsvolumen von mehr als 810 Milliarden Euro an (bisher: mehr als 710 Milliarden Euro). Der Umsatz solle bis dahin statt mindestens zehn Milliarden Euro nun mindestens zwölf Milliarden Euro betragen. Unter dem Strich erwarte das Management einen operativen Gewinn (EBITDA) von über 3,8 Milliarden Euro, statt bisher mindestens 3,3 Milliarden Euro.Die Ziele für das laufende Jahr und der "Vision 2020" seien bereits bei der Vorlage der Halbjahresbilanz im August angehoben worden und diesmal unverändert geblieben.Um diese Ziele zu erreichen, wolle sich Wirecard künftig verstärkt auch auf große Unternehmen als Kunden und Geschäftspartner konzentrieren und verspreche sich davon eine "wesentliche Steigerung der abgewickelten Transaktionsvolumina - bei gleichzeitiger Realisierung gewinnbringender Skaleneffekte".Beim heutigen Kapitalmarkttag in New York würden sich ab 16 Uhr deutscher Zeit Mitglieder des Top-Managements zur Geschäftsentwicklung von Wirecard äußern. Für Aktionäre dürfte es ab 19 Uhr besonders spannend werden, wenn sich laut Agenda Finanzvorstand Alexander von Knoop und Vorstandschef Markus Braun zu Finanzen und Ausblick von Wirecard äußern würden.Dabei könnte Wirecard womöglich noch Details zu möglichen Aktienrückkäufen verraten. Entsprechendes habe das das Unternehmen Mitte September selbst ins Spiel gebracht, nachdem die Platzierung von Anleihen insgesamt 1,4 Milliarden Euro in die Kasse gespült habe.Der Wirecard-Aktie genüge am Dienstagmorgen aber zunächst die Anhebung der Prognose, um an die Gewinne vom Vortag anzuknüpfen. Im vorbörslichen Handel bei Tradegate gehe es um weitere zwei Prozent bergauf."Der Aktionär" setzt auch im Aktien-Musterdepot und im Real-Depot auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung samt neuer Höchststände, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 08.10.2019)