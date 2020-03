Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (09.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Angst vor dem Coronavirus schlage an den Märkten in Panik um. Auch einige "Aktionär"-Empfehlungen aus der Payment-Branche würden im Zuge dessen massiv unter Druck geraten. So würden Anleger richtig handeln.Die Aktien von Wirecard und PayPal würden am Montag rund acht Prozent schwächer starten, beim niederländischen Rivalen Adyen seien es gute sieben Prozent. Hauptgrund dafür sei der panikartige Verkaufsdruck an den globalen Märkten wegen des Coronavirus. Nennenswerte News von den Unternehmen selbst gebe es heute dagegen nicht.PayPal habe bereits Ende Februar vor möglichen Negativ-Folgen der Corona-Krise für das operative Geschäft gewarnt und die Umsatzprognose für das laufende erste Quartal gesenkt. Der Grund: Die Epidemie wirke sich negativ auf die internationalen grenzüberschreitenden E-Commerce-Aktivitäten aus. Aus ähnlichem Grund hätten zwischenzeitlich auch Visa und MasterCard gewarnt.Adyen habe sich bei der Bilanzvorlage am 27. Februar nicht explizit zu den möglichen Auswirkungen der Viruserkrankung geäußert. Bei Wirecard gebe man sich indes zuversichtlich. Zu möglichen Folgen für das operative Geschäft des DAX-Konzern habe sich Vorstandschef Markus Braun inzwischen auch via Twitter geäußert.Bei Adyen liege der Stoppkurs bei 680 Euro. Hier sollten Anleger zunächst die Füße stillhalten und die weitere Entwicklung abwarten.Bei der Aktie von Wirecard sei der Stoppkurs bewusst sehr großzügig bemessen worden - wenn auch aus anderen Gründen. Trotz der Verluste sei der Abstand hier nach wie vor komfortabel. In Kombination mit dem vergleichsweise robusten operativen Geschäft können mutige Anleger hier sogar auf Schnäppchenjagd gehen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.