Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

115,75 EUR -1,28% (21.11.2019, 09:16)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

116,25 EUR -0,68% (21.11.2019, 09:32)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (21.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Beim deutschen Zuahlungsabwickler habe am Mittwoch ein Medienbericht im Fokus gestanden, wonach der Wirtschaftsprüfer EY einem Tochterunternehmen in Singapur das Testat für den Einzelabschluss 2017 verweigert habe. Dass Wirecard auch operative Neuigkeiten zu vermelden gehabt habe, sei dabei fast in den Hintergrund getreten. Demnach baue das Aschheimer Unternehmen seine Aktivitäten in Asien weiter aus und kooperiere künftig mit der indonesischen Bank Mandiri bei digitalen Finanzlösungen für Unternehmenskunden.Die Region Asien-Pazifik sei für Wirecard schon heute einer der wichtigsten Märkte. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres seien dort jeweils etwa die Hälfte des Konzernumsatzes und -Ergebnisses (EBITDA) erwirtschaftet worden. In Zukunft könnte die Bedeutung sogar noch steigen, denn Wirecard sehe in der Region noch viel Wachstumspotenzial. Vor allem China habe dabei zuletzt im Fokus des Zahlungsabwicklers gestanden. Die Niederlassung in Singapur, wo Wirecard einen großen Teil des Asien-Geschäfts organisiere, sorge jedoch seit Monaten mit Fragen zur Bilanzierung für Unsicherheit.Die erneuten Schlagzeilen zur Bilanzierung seien wenig förderlich - weder für die Kursentwicklung, noch für die Reputation des DAX-Konzerns. "Der Aktionär" rate daher, die Wirecard-Aktie weiterhin zu beobachten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: