Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie sei am Montagnachmittag deutlich ins Minus und zeitweise sogar ans DAX-Ende gerutscht. Grund dafür sei ein erneuter Medienbericht zu den Geschäften des deutschen Zahlungsabwicklers in Singapur.Laut einem Bericht der "Wirtschaftswoche" (WiWo) verfüge Wirecard noch nicht über eine neue Lizenz in Singapur, um auch in Zukunft bestimmte Zahlungsdienstleistungen in dem Land anbieten zu dürfen. Das Blatt berufe sich dabei auf eine Sprecherin der Zentralbank von Singapur, die gleichzeitig als Finanzaufsichtsbehörde des Landes fungiere. Die Lizenzpflicht für Zahlungsdienstleister sei demnach bereits vor einigen Monaten eingeführt worden und am vorigen Dienstag (28. Januar) offiziell in Kraft getreten.Singapur sei für Wirecard von großer Bedeutung. Von der dortigen Niederlassung aus koordiniere der DAX-Konzern einen Großteil des immer wichtigeren Asien-Geschäfts. Fehlende Lizenzen könnten sich daher schnell nachteilig auswirken - zumal andere internationale Finanzdienstleister wie der niederländische Wirecard-Rivale Adyen nach Behördenangaben bereits im Besitz der Lizenz seien.Ob und mit welchen Einschränkungen nun für Wirecard zu rechnen sei, sei unklar, heiße es in dem WiWo-Artikel. Offen sei z.B. inwieweit Regelungen zu einer Übergangsfrist von bis zu zwölf Monaten zum Tragen kämen.Solange die Hintergründe und die Auswirkungen durch die Verzögerung bei der Lizenzvergabe in Singapur unklar seien, sehe "Der Aktionär" keinen Handlungsbedarf. Die Comeback-Wette laufe weiter, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.02.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.