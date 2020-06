Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

90,74 EUR -2,85% (11.06.2020, 15:14)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

90,64 EUR -3,77% (11.06.2020, 15:29)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (11.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Sonderprüfung, BaFin-Anzeige, Hacker-Gerüchte: Bei Wirecard jage eine Schlagzeile die nächste - und sorge für anhaltende Unruhe. Für Analyst Marius Fuhrberg von Warburg Research sei aber klar, worauf es jetzt wirklich ankomme.In einer aktuellen Studie rate er, sich bei der Beurteilung des Zahlungsabwicklers wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren: Klar im Fokus sollten die Jahresbilanz 2019 und das Testat der Wirtschaftsprüfer von EY sowie der Abschlussbericht der Sonderprüfung von KPMG stehen, so der Analyst.Und Fuhrberg rechne offenbar damit, dass das Schlimmste bereits ausgestanden sei. Denn sein "buy"-Rating für die Wirecard-Aktie mit einem Kursziel von 230 Euro habe er im Vorfeld des Jahresfinanzberichts in einer Woche bestätigt - und traue dem DAX-Titel auf 12-Monats-Sicht damit satte 150 Prozent Kurspotenzial zu.Bereits am Vortag habe die Investmentbank Bryan Garnier die Kaufempfehlung für die Wirecard-Aktie bestätigt. Analyst David Vignon habe dabei die eingeleiteten Änderungen bei dem Zahlungsabwickler im Sinne einer guten Unternehmensführung begrüßt. Die aktuelle Bewertung sei zu niedrig und biete Anlegern ein "interessantes" Verhältnis von Chancen und Risiken. Das Kursziel sei zwar um 50 Euro auf 190 Euro reduziert worden. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau signalisiere es aber immer das Zeug zum Kursverdoppler.Mit einem Minus von rund einem Prozent schlage sich die Wirecard-Aktie am Donnerstagnachmittag etwas besser als der schwache DAX. Vor dem mit Spannung erwarteten Jahresfinanzbericht am nächsten Donnerstag (18. Juni) könnte die Volatilität allerdings noch einmal ansteigen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 11.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link