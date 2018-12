Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Bis zu seinem Rücktritt Ende 2008 sei Klaus Rehnig sechs Jahre lang Aufsichtsratschef bei Wirecard gewesen. Er gelte als Investor der ersten Stunde und sei durch den rasanten Aufstieg des Zahlungsabwicklers reich geworden. In einem Interview sorge der 73-Jährige jetzt für Aufsehen. Er habe gesagt: "Bald wird ein internationaler Konzern Wirecard kaufen."Rehnig sei bei Wirecard von Anfang an dabei gewesen, zum Start habe er 20% der Anteile gehalten und sei auch heute noch "ausreichend" bei seinem ehemaligen Unternehmen investiert, wie er im Interview mit dem "Handelsblatt" verrate. Auf die Frage, wann er seine Aktien denn verkaufen werde, gebe er eine überraschende Antwort: "Erst bei einem Kaufangebot eines Investors. Ich rechne damit, dass bald ein internationaler Konzern kommen wird und Wirecard kaufen will. Dann könnten die Aktionäre einen Zuschlag auf den Börsenwert von 30, 40 oder 50 Prozent erhalten."Er könne sich vorstellen, dass dabei auch ein chinesisches Unternehmen zum Zug kommen könnte - Widerstand vonseiten der Bundesregierung erwarte er nicht. "Ich glaube nicht, dass Wirecard ein kritisches Unternehmen im Außenhandel ist. Bei der Deutschen Bank sähe das anders aus."Klar sei: Wer Wirecard übernehmen möchte, brauche tiefe Taschen. Trotz der jüngsten Konsolidierung komme der DAX-Aufsteiger aktuell auf einen Börsenwert von rund 16 Mrd. Euro und sei damit mehr wert als beispielweise Deutsche Bank, RWE oder Lufthansa.Hinzu komme, dass ein potenzieller Käufer wohl einen satten Aufschlag auf den aktuellen Kurs zahlen müsste, um die aktuellen Investoren zum Verkauf zu bewegen. Der Zahlungsabwickler wachse rasant und sei operativ sehr gut aufgestellt, um vom globalen Trend des mobilen Bezahlens und der digitalen Zahlungsabwicklung zu profitieren - das spiegle sich auch in der Bewertung mit einem KGV von 40.Im schwachen Gesamtmarkt sei die Aktie am Donnerstag erneut unter die Marke von 130 Dollar gerutscht. Lege man den vom Ex-Aufsichtsratschef genannten - und in Wachstumsbrachen durchaus üblichen - Übernahmeaufschlag von 30 bis 50% zugrunde, müsste ein potenzieller Käufer auf dem aktuellen Niveau zwischen 169 und 195 Euro pro Aktie bieten. Nachdem der Kurs jedoch erst im September bei 199 Euro seinen bisherigen Höchststand erreicht habe, hege "Der Aktionär" Zweifel, ob den Aktionären ein solches Angebot reichen würde.Im freundliche Gesamtmarkt würden die Aussagen des früheren Aufsichtsratsvorsitzenden am Freitagmorgen für ein Kursplus von rund 2% sorgen. Das genüge der Aktie, um am letzten Handelstag des Jahres 2018 an die DAX-Spitze vorzurücken - wirklich überzeugt von den Übernahmespekulationen scheinen die Anleger allerdings nicht.Auch "Der Aktionär" behält die Wirecard-Aktie zunächst auf der Watchlist, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 28.12.2018)