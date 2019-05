ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (07.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Erstmals seit Monaten signalisiere der "HSBC Trendkompass" für die Wirecard-Aktie einen idealtypischen Aufwärtstrend, das heiße die objektiven Kriterien des Momentums der letzten vier Wochen sowie der Relativen Stärke (Levy) seien positiv zu interpretieren. Aber auch von charttechnischer Seite gebe es eine Reihe von konstruktiven Signalen. So würden im Monatsbereich zwei Innenstäbe in Folge vorliegen - ein Indiz, dass der größte Verkaufsdruck mittlerweile ausgestanden sei. Auf Wochenbasis habe der MACD jüngst zudem auf sehr niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal generiert. Per saldo helle sich die Ausgangslage zwar auf, aber ein wichtiges Mosaiksteinchen stehe noch aus. So würde erst ein Spurt über die 38-Wochen-Linie (akt. bei 141,36 EUR) die Stabilisierung der letzten Monate abschließen.Gelinge dieser Befreiungsschlag, dann eröffne sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 40 EUR. Im Erfolgsfall komme zusätzlich ein sog. "verschachteltes Kursmuster" zum Tragen, denn das diskutierte Kurspotenzial lasse auch den Bruch des seit September vergangenen Jahres bestehenden Korrekturtrends erwarten. Dann könnte die Kursaktivität der letzten acht Monate letztlich sogar als Korrekturflagge interpretiert werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 07.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:131,10 EUR +3,60% (07.05.2019, 09:45)Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:131,45 EUR +1,86% (07.05.2019, 10:01)