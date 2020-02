Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

111,50 EUR -3,46% (28.02.2020, 08:54)



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

119,15 EUR (27.02.2020)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (28.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Märkte würden sich weiter fest in den Fängen der Coronavirus-Panik befinden, die inzwischen aufgrund steigender Infektionszahlen europaweit kursiere. Die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard drohe an diesem Freitag im Abwärtsstrudel des DAX ihren gesamten Jahresgewinn aufzubrauchen. Der Kollaps sei Bedrohung und Chance zugleich.Über vier Prozent habe die Aktie des Aschheimer Zahlungsdienstleisters Wirecard am Donnerstag verloren, sei im Computerhandel Xetra bei 119,15 Euro in den Feierabend gegangen. Weil die US-Märkte erst in den letzten Handelsstunden ihre Talfahrt nochmals beschleunigt hätten - der Dow Jones habe den schlimmsten Punkteverluste seiner Geschichte erlitten - sei auch die Wirecard-Aktie nachbörslich deutlich niedriger getaxt worden.Im Handel bei Lang & Schwarz werde die Aktie von Wirecard bei 112 Euro gesehen. Damit wäre sie so günstig wie zuletzt am ersten Handelstag des Jahres, als sie bei 112,40 Euro aus dem Handel gegangen sei. Selbst ein weiterer Rückfall in Richtung 100-Euro-Marke lasse sich an diesem vermutlich schwarzen Freitag nicht ausschließen.Kurzum: Anlegern könnte der Kollaps des Gesamtmarktes und die Sippenhaft der Wirecard-Aktie eine gute Gelegenheit bieten, ihren Einstand zu verbilligen, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: