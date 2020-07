Wer langfristig auf den ungebrochenen Boom in der Payment-Branche setzen will, muss sich nach Alternativen zu Wirecard umsehen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2020)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Payment-Dienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Bei Wirecard würden die schlechten Nachrichten nicht abreißen: Der von einem Bilanzskandal erschütterte Zahlungsabwickler sei nun auch in den USA ins Visier der Behörden geraten. Dabei gehe es laut einem Medienbericht um einen 100 Millionen Dollar schweren Fall von Bankbetrug im Zusammenhang mit einer Online-Handelsplattform für Marihuana. An der Börse komme das am Donnerstag nicht gut an.Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" (WSJ) beschuldige die US-Justiz zwei Geschäftsleute, sich mit Zahlungsabwicklern und weiteren Parteien abgesprochen zu haben, um US-Banken zu täuschen. Diese sollten demnach dazu gebracht werden, Kreditkartenzahlungen für Marihuana-Produkte zu bestätigen.Von Justizministerium und FBI werde nun geprüft, ob Wirecard dabei eine entscheidende Rolle gespielt habe, habe das Blatt unter Berufung auf mit den Ermittlungen vertraute Personen berichtet. Dabei stünden auch frühere und derzeitige Mitglieder des Top-Managements von Wirecard im Fokus. Zumindest einer von ihnen solle laut dem WSJ-Bericht engen persönlichen Kontakt zu einem der Beschuldigten gehabt und sogar dessen Kaution gestellt haben.Die Liste möglicher Vorwürfe gegen das vermeintliche deutsche Vorzeigeunternehmen wachse damit weiter. Hierzulande ermittle die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Bilanzfälschung und Betrugs. Im Fokus stehe dabei auch Ex-CEO Markus Braun und das frühere Vorstandsmitglied Jan Marsalek, der sich auf der Flucht befinde.Für den Investorenprozess zum Verkauf des Kerngeschäfts und der Beteiligungen von Wirecard, der laut Insolvenzverwalter Michael Jaffé in Kürze starten solle, seien das ebenfalls keine guten Nachrichten. Das gelte insbesondere, falls auch die US-amerikanische Tochter Wirecard North America in die Betrugsvorwürfe verwickelt sein sollte. Diese Einheit habe sich bereits in der Vorwoche selbst zum Verkauf gestellt. Dort seien die Verkaufspläne laut Jaffé auch "am weitesten fortgeschritten".Das Blatt habe unter Berufung auf einen bislang unveröffentlichten Anhang des KPMG-Berichts gemeldet, dass Wirecard wohl auch im Kerngeschäft seit Jahren rote Zahlen geschrieben habe.Von der Wachstumsstory des einst gefeierten Payment-Überfliegers sei Stand heute nicht mehr viel übrig. Und je länger die Unklarheit andauere, desto mehr Kunden könnten dem Unternehmen auch noch den Rücken kehren. Zwar hätten diese "größtenteils eine konstruktive Haltung" vertreten und "großes Interesse an einer zügigen Investorenlösung aus der Insolvenz" bekunden, habe Jaffé erklärt. Mit der Aldi Gruppe habe aber ausgerechnet einer der prominentesten Wirecard-Kunden bereits die Flucht ergriffen.All das dürfte sich auch in den Angeboten potenzieller Käufer bei der Zerschlagung widerspiegeln. Und selbst wenn es gelinge, einige Filetstücke zu attraktiven Preisen zu veräußern: Ob davon am Ende etwas bei den geprellten Aktionären ankomme, sei fraglich. Sie kämen in der Verwertungskette erst nach den Kreditgebern und Anleihegläubigern zum Zuge.Nach kurzer Erholung zu Wochenbeginn sei die Wirecard-Aktie am Mittwoch wieder um rund zwölf Prozent auf 2,78 Euro abgerutscht. Am Donnerstagmorgen gehe es zunächst weiter abwärts. "Der Aktionär" rechne nach wie vor mit deutlichen Kursbewegungen in beide Richtungen. Dabei handle es aber nur noch um die Zuckungen der Pleite-Zocker.