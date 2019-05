Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

155,10 EUR +3,37% (22.05.2019, 15:08)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

154,70 EUR +2,25% (22.05.2019, 15:23)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (22.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Papier des Zahlungsabwicklers knüpfe am Mittwoch an ihre Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage an. Gegen Mittag notiere der Titel mit rund fünf Prozent Kursplus erneut an der DAX-Spitze. Die Verluste durch die wiederholten Betrugsvorwürfe der "Financial Times" (FT) seit Ende Januar seien damit beinahe vollständig ausgeglichen.Bei dem DAX-Titel würden weiterhin die Bullen den Ton angeben: Alleine seit Montag habe die Wirecard-Aktie satte zwölf Prozent zugelegt. Dabei sei nicht nur die charttechnische Hürde im Bereich von 140 Euro geknackt, sondern auch die 200-Tage-Linie zurückerobert worden - ein starkes technisches Kaufsignal.Ein Ende der dynamischen Aufwärtsbewegung scheine kurzfristig nicht in Sicht. Stattdessen marschiere der Aktienkurs stramm auf den nächsten Widerstand im Bereich von 160 Euro zu. Oberhalb dieser Marke warte bei 170,70 Euro das bisherige Jahreshoch. Dort habe der DAX-Titel noch am 25. Januar notiert, ehe die Betrugsvorwürfe der FT kurz darauf einen mehr als 40-prozentigen Kursrückfall ausgelöst hätten.Neben dem positiven Newsflow seitens des Unternehmens sorge seit Montag auch ein neues Kaufurteil der Deutschen Bank für Auftrieb. Angesichts der jüngsten Kursgewinne dürften zudem viele Shortseller kalte Füße bekommen und ihre Leerverkaufspositionen decken, was den Aktienkurs zusätzlich beflügle. Wegen wiederholter Attacken weise Wirecard eine vergleichsweise hohe Shortquote auf.Engagierte Anleger sollten die Gewinne bei der Wirecard-Aktie laufen lassen. Auch Neueinsteiger können weiterhin auf eine Fortsetzung der dynamischen Aufwärtsbewegung spekulieren, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Das Kursziel werde bei 200 Euro gesehen. (Analyse vom 22.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: