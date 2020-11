Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (16.11.2020/ac/a/nw)







Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Insider-Affäre bei Bafin erreicht neue Dimension - AktiennewsDie Bafin schaut seit Kurzem ganz genau hin bei privaten Anlagegeschäften ihrer Mitarbeiter, so die Experten von "FONDS professionell".Denn auffallend viele hätten einst mit der Aktie von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) gehandelt. Das werfe auf kein gutes Licht auf die Behörde, die ohnehin für ihr Krisenmanagement bei Wirecard in der Kritik stehe.Die Finanzaufsicht Bafin habe offenbar noch größere Probleme mit Wirecard-Insidergeschäften als bislang bekannt. Der Behörde seien mittlerweile fast 500 private Wertpapierkäufe und -verkäufe ihrer Mitarbeiter mit Bezug zum Skandalunternehmen Wirecard bekannt. Das berichte das "Handelsblatt" unter Berufung auf eine Auskunft des Bundesfinanzministeriums an den FDP-Abgeordneten Frank Schäffler, welche der Deutschen Presse-Agentur vorliege.Konkret sollten der Aufsicht von Anfang 2018 bis zum 30. September 2020, also auch noch nach dem Kollaps des Zahlungsdienstleisters, in Summe 495 private Geschäfte von Mitarbeitern gemeldet worden sein. Hinzu kämen zwei Geschäfte im Jahr 2017. 88 Transaktionen seien 2018 abgewickelt worden, 137 im Jahr 2019 und im ersten Halbjahr 2020 insgesamt 265 - davon 106 im Juni. Getätigt worden seien sie dem Bericht zufolge von 85 Bafin-Mitarbeitern.Verdacht der privaten VorteilnahmeDie Behörde stehe ohnehin wegen ihrer Maßnahmen bei Wirecard massiv in der Kritik und sei daher auch offiziell von der EU-Finanzaufsicht ESMA gerügt worden. "Es ist erschütternd, was bei der Finanzaufsicht alles ans Tageslicht kommt. Ein Ende scheint hier nicht in Sicht", zitiere das "Handelsblatt" Schäffler. Die Bafin gehe mit Verhaltensregeln für die eigenen Mitarbeiter zu lasch um.Staatsanwälte würden ermittelnDer in Aschheim bei München ansässige Zahlungsdienstleister habe bekanntlich Ende Juni 2020 Insolvenz anmelden müssen. Ferner werfe die Staatsanwaltschaft München dem früheren Vorstandschef Markus Braun und anderen Managern vor, mindestens seit Ende 2015 die Bilanzsumme und den Umsatz des Zahlungsanbieters durch Scheingeschäfte aufgebläht zu haben. Daher plane die Regierung, auch die Befugnisse der Bafin zu erhöhen.