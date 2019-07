Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (10.07.2019/ac/a/d)+



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aschheimer E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Zahlungsdienstleister treibe das operative Geschäft fleißig voran und verkünde dieser Tage neue Partnerschaften und Kooperation wie am Fließband. In Indien arbeite Wirecard ab sofort mit der YES Bank zusammen. Um auch Menschen in abgelegenen Regionen des Landes den Zugang zu digitalen Zahlungen und Bankgeschäften zu ermöglichen, würden die beiden Unternehmen auch auf Biometrie setzen.Wirecard und YES Bank würden auf das Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) zurückgreifen, ein biometrisches, digitales Zahlungssystem, das im Auftrag der indischen Regierung von der National Payments Corporation of India entwickelt worden sei. Im Rahmen der Initiative erhalte jeder Einwohner eine eindeutige Identifikationsnummer, um u.a. die soziale und finanzielle Integration, Reformen im öffentlichen Sektor und die Verwaltung von Steuerhaushalten zu fördern.Das Potenzial sei enorm: Zum 30. Juni 2019 seien nach Daten der Regierung mit rund 1,2 Milliarden Indern fast 90 Prozent der Gesamtbevölkerung in der Aadhaar-Datenbank verzeichnet gewesen. Millionen potenzieller Kunden würden von den alltäglichen Finanzdienstleistungen profitieren, die sie schnell per Fingerabdruck autorisieren könnten, heiße es in der Pressemitteilung.Für das DAX-Unternehmen sei es bereits die dritte neue Kooperation alleine in dieser Woche. Zuvor habe Wirecard die Zahlungsabwicklung für den Online-Supermarkt getnow übernommen und die Integration der "Endpoint Security"-Lösung von Cyan in die Wirecard-Apps verkündet.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" bestätigt die Kaufempfehlung für die Wirecard-Aktie mit einem fairen Wert von 200 Euro. (Analyse vom 10.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: