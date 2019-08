Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

144,75 EUR +0,70% (26.08.2019, 15:28)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (26.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Aschheimer Unternehmen wachse - jedenfalls was Kooperationen und Kundenzahl angehe. Am Montag kämen nun auch noch gute Nachrichten aus Indien. Ein indischer Obergericht habe die Klage gegen den deutschen Zahlungsdienstleister abgewiesen. Behörden hätten im März das Indien-Geschäft des DAX-Konzerns wegen vermuteter Unstimmigkeiten ins Visier genommen.Sowohl die guten Zahlen von Konkurrenten Adyen als auch die Einstellung der Ermittlungen gegen Wirecard in Indien würden dem Aktienkurs helfen. Kurzfristig bedürfe es vielleicht eines Chart-Signals. Werde die 50-Tage-Linie überwunden, sollte es weiter und deutlicher aufwärts gehen. "Der Aktionär" bleibe bei seiner positiven Einschätzung zur Wirecard-Aktie mit einem Kursziel von 200 Euro, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:144,95 EUR -0,10% (26.08.2019, 15:12)