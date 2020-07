Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (09.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nach dem Bilanzskandal und der Insolvenz würden die Gläubiger von Wirecard nun auf einem Schaden in Milliardenhöhe sitzen. Selbst beim geplanten Verkauf von Unternehmensteilen dürfte laut Bloomberg nicht annähernd genug Geld zusammenkommen, um die Verluste auszugleichen. Zudem sei bekannt geworden, dass die deutsche Justiz nun auch wegen des Verdachts auf Geldwäsche gegen den DAX-Konzern ermittle.Kurz sei so etwas wie Hoffnung aufgeflackert, als Insolvenzverwalter Michael Jaffé am Dienstag erklärt habe, es gäbe "bereits mehr als 100 Interessenten für Kerngeschäft und Beteiligungsgesellschaften" des insolventen Zahlungsabwicklers. Die Aktie sei daraufhin zweistellig ins Plus gesprungen.Offen sei in dem Statement allerdings geblieben, wieviel die betreffenden Assets des Unternehmens wert seien - und nach Informationen von Bloomberg sei das nicht viel. Demnach würden Analysten der Investmentbank Imperial Capital den möglichen Verkaufserlös auf 150 bis 200 Millionen Euro beziffern. Zum Vergleich: Den Kreditgebern und Anleihegläubigern schulde Wirecard zwischen 3,0 und 3,5 Milliarden Euro.Am wertvollsten dürfte laut den Experten die Wirecard Bank mit zuletzt rund 1,7 Milliarden Euro an Kundeneinlagen (Stand: September 2019) sein. Die Deutsche Bank habe bereits vages Interesse bekundet, allerdings habe CEO Christian Sewing die Erwartungen zwischenzeitlich bereits gedämpft. Zudem sei die Wirecard Bank bekanntlich nicht insolvent und vom Insolvenzverfahren des Mutterkonzerns abgekoppelt. Selbst bei einem (Teil-)Verkauf sei daher fraglich, ob die Geldgeber etwas vom Verkaufserlös abbekämen.Die Liste der Vorwürfe gegen das Unternehmen werde derweil immer länger: Laut Medienberichten würden die US-Behörden inzwischen dem Verdacht des Bankbetrugs nachgehen. Und hierzulande ermittle die Staatsanwaltschaft München nun auch "wegen Geldwäscheverdachts gegen Verantwortliche des Unternehmens und gegen Unbekannt", habe eine Sprecherin bestätigt.Die Wirecard-Aktie befinde sich am Donnerstag weiter auf dem Weg zum Pennystock. Langfristig orientierte Anleger sollten die Aktie meiden - es gebe bessere Alternativen in der Branche, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link