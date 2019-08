ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (14.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Gelingt ein Ausbruch aus dem Dreieck? ChartanalyseDie Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) bildete nach dem Tief bei 86,00 EUR aus dem Februar 2019 einen Boden aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diesen habe die Aktie Mitte Mai 2019 mit dem endgültigen Ausbruch über den Widerstandsbereich um 135,75 EUR vollendet. Anschließend habe der Wert einige Tage deutlich angezogen und sei an den Abwärtstrend seit September 2018 geklettert. Mit einem Hoch bei 162,30 EUR sei er am 28. Mai an diesem Abwärtstrend gescheitert. Seitdem konsolidiere die Wirecard-Aktie in einem symmetrischen Dreieck.Diese Kerze könnte die Wirecard-Aktie nutzen, um zu einer kleinen Rally anzusetzen. Vorerst wäre nur mit einem Anstieg an die Oberkante des Dreiecks bei aktuell 150,64 EUR zu rechnen. Gelinge ein Ausbruch aus dem Dreieck und über den Abwärtstrend seit September 2018, dann ergäben sich größere Kaufsignale. Dann wäre auch ein Anstieg bis 199,00 EUR und 214,28 EUR möglich. Sollte Wirecard allerdings aus dem Dreieck nach unten rausfallen, dann würden Abgaben in Richtung 130,40 und ca. 120 EUR drohen. (Analyse vom 14.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:141,45 EUR -0,56% (13.08.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:142,50 EUR -0,77% (14.08.2019, 08:51)