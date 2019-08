Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (27.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Simon Seeser von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei der Wirecard AG gelungen, eine neue Partnerschaft an Land zu ziehen. Zusammen mit emonvia möchte Wirecard Ladestationen für Elektroautos digitalisieren. emonvia sei als Joint Venture von der N-Ergie AG, einer der größten deutschen Energieproduzenten, gegründet worden.Die beiden Konzerne würden planen, mit Hilfe des Projekts charge@work eine Ladelösung für die zukunftsfähige Ausstattung von Parkplätzen im Unternehmen bereitzustellen. Wirecard nehme dabei eine zentrale Rolle ein und sei für etliche Zahlungsabwicklungen sowie für die Abrechnung und Auszahlung der Betreiber der Ladesäulen verantwortlich.Als Zielgruppe würden Unternehmen, Flughäfen, Hotels und Supermärkte gelten. Mit TRUMPF hätten die beiden Unternehmen schon den ersten Kunden gewonnen. TRUMPF biete seinen Mitarbeitern einen der größten Ladeparks Deutschlands.Die Aktionäre der Wirecard AG seien vom Potenzial der Partnerschaft noch nicht ganz so überzeugt, denn die Wirecard-Aktie liege auf Tagesbasis 0,4% im Minus. Seit knapp drei Monaten befinde sich der Wirecard-Titel jetzt schon in einer Seitwärtsphase.Fundamental sehe es für die Wirecard-Aktie aktuell vielversprechend aus. "Der Aktionär" bleibt weiterhin bei seiner positiven Einschätzung zum Aktien-Musterdepot-Wert Wirecard. Das Kursziel für die Wirecard-Aktie liegt bei 200 Euro und der Stopp bei 110 Euro, so Simon Seeser von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: