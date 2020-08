Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,2106 EUR -2,39% (25.08.2020, 09:21)



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,23 EUR -1,60% (25.08.2020, 09:06)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (25.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Payment-Dienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Pleite habe nun auch Konsequenzen für die verbliebenen Mitarbeiter: Am Montag habe das Unternehmen zahlreiche Beschäftigte der Konzernzentrale in Aschheim bei München freigestellt - und zwar ab sofort und ohne Bezahlung.Informiert worden seien die Mitarbeiter am Montagabend per E-Mail mit dem Betreff "Freistellung von der Arbeitsleistungspflicht", berichte das Finanzportal Finance Forward, dem das Schreiben vorliege. Laut Unternehmensinsidern sei eine dreistellige Zahl von Mitarbeitern betroffen, die Rede sei sogar von der Hälfte der mehr als 1.000 Beschäftigten am Standort Aschheim. Wirecard und der Insolvenzverwalter hätten sich dazu bislang nicht geäußert.Auch wenn nach der Insolvenz bereits eine Entlassungswelle befürchtet worden sei, sei die Nachricht für viele eine böse Überraschung gewesen. Denn die Freistellung erfolge nicht nur ab sofort und unwiderruflich, sondern auch ohne Bezahlung: "Eine Fortzahlung Deiner Vergütung für die Zeit ab dem 25.08.2020 ist zulasten der Insolvenzmasse nicht möglich", zitiere das Portal aus der Wirecard-Mail.Dass die Freistellung so kurz vor dem Monatsende erfolge, könnte auch mit der geplanten Betriebsratswahl zusammenhängen, die am heutigen Dienstag stattfinden solle. "Es ist nicht auszuschließen, dass das Management die Mitarbeiter kurz vor der Betriebsratswahl verunsichern will", sage Kevin Voss von ver.di gegenüber Finance Forward.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: