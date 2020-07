Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

2,05 EUR -7,32% (16.07.2020, 13:04)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

2,032 EUR -7,64% (16.07.2020, 13:19)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (16.07.2020/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Europäische Finanzaufsicht untersucht Rolle der Bafin - AktiennewsDie EU knöpft sich die deutschen Aufseher im Fall Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) vor, so die Experten von "FONDS professionell".Die europäische Wertpapieraufsicht ESMA prüfe mögliche Versäumnisse von Bafin und DPR.Nach dem Bilanzskandal um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard nehme die europäische Finanzaufsicht ESMA nun die deutschen Aufsichtsbehörden ins Visier. Die Behörde habe angekündigt, die Rolle der Finanzaufsicht Bafin und der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) bei der Wirecard-Pleite zu untersuchen. Bis zum 30. Oktober 2020 wollten die europäischen Aufseher ein Gutachten erstellen, berichte das "Handelsblatt".Darin solle die Frage geklärt werden, welche aufsichtlichen Maßnahmen Bafin und DPR vor Bekanntwerden des Bilanzskandals mit Blick auf die Finanzberichterstattung ergriffen hätten. "Eine hohe Qualität in der Finanzberichterstattung ist entscheidend, damit Investoren Vertrauen in die Kapitalmärkte haben", habe die ESMA dem "Handelsblatt" zufolge erklärt. Der Kollaps von Wirecard habe dieses Vertrauen geschwächt. Deshalb sei es notwendig, die Vorgänge auszuwerten, um zu helfen, das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen.Zu Guttenberg habe sich für Wirecard engagiertKritiker würden der Bafin vorwerfen, im Fall Wirecard zu zögerlich gehandelt zu haben. Ihre Versäumnisse wolle die Aufsicht nun offenbar mit doppeltem Tempo reinholen. Derzeit prüfe die Bonner Behörde die Aktiengeschäfte aller Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der Wirecard AG, die seit Anfang 2020 im Konzern tätig gewesen seien oder dies noch seien, berichte die "Süddeutsche Zeitung" (SZ). Gegen den Ex-Vorstand Markus Braun und seine Beteiligungsgesellschaft hätten die Aufseher bereits Anzeige erstattet. Dieser streite die Vorwürfe offenbar ab: "Wir weisen diesen Verdacht, zu dem Herr Braun von der Bafin vorher nicht einmal angehört worden ist, als völlig haltlos zurück", habe Brauns Anwalt Alfred Dierlamm der SZ gesagt. "Zu den Einzelheiten werden wir uns ausschließlich gegenüber der Staatsanwaltschaft München I äußern."