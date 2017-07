Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

61,64 EUR +1,15% (10.07.2017, 09:10)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

61,769 EUR +1,01% (10.07.2017, 09:26)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (10.07.2017/ac/a/t)







Aschheim (www.aktiencheck.de) - Europa bekommt eine neue mobile Bezahlmethode: Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) gibt europäischen Händlern ab jetzt die Möglichkeit, Zahlungen per WeChat Pay zu akzeptieren - eine der führenden Mobile Payment Lösungen in China, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Als Teil von Tencent, Chinas führendem Anbieter von Internet-Mehrwertdiensten, gehören WeChat und Weixin in China längst zum Alltag. Zusammen verzeichnen sie über 938 Millionen monatliche Nutzer. Die mobile Bezahllösung WeChat Pay hat über 600 Millionen aktive Nutzer - dies entspricht einem Marktanteil von fast 40 Prozent im chinesischen Mobile Payment Markt. Dank der Zusammenarbeit, öffnet Wirecard diesen attraktiven Markt für europäische Einzelhändler.China ist einer der wichtigsten Tourismus-Märkte für europäische Länder: Die Durchschnittsausgaben pro chinesischem Tourist haben zuletzt 3.000 Euro erreicht - mit einer stark steigenden Tendenz. Vor allem Luxuswaren wie Bekleidung, Schmuck und Uhren, Kosmetik und Haushaltartikel von namhaften Marken sind gefragt. Da Chinesen gewohnheitsmäßig eher via Mobile Payment als per Karte bezahlen, machen europäische Händler ihr Geschäft noch attraktiver für diese Zielgruppe, wenn sie deren bevorzugte Zahlungsmethode anbieten.Jörn Leogrande, Executive Vice President Mobile Services bei Wirecard, sagt: "Wir sind stolz darauf, einer der ersten Partner von WeChat Pay für POS-Akzeptanz in Europa zu sein. Diese Zusammenarbeit ist für uns ein weiterer Schritt, um Einzelhändlern mit nur einer einzigen Schnittstelle, die regelmäßig um zusätzliche Zahlungsmethoden erweitert werden kann, eine ganze Palette alternativer und klassischer Bezahlmethoden anzubieten. Dank unserer ConnectedPOS-Plattform lassen sich diese mit minimalem Arbeitsaufwand in das vorhandene Kassensystem integrieren. Wir freuen uns darauf, unser Geschäft zu expandieren und Händlern in ganz Europa die Möglichkeit zu bieten, WeChat Pay zu akzeptieren."3 Schritte, wie chinesische Besucher bargeldlos und mobile mit WeChat Pay bezahlen1. Nutzer öffnen die WeChat oder Weixin App und wählen den Punkt Wallet Feature aus2. Sie generieren einen QR-Code3. Dieser wird vom Händler gescannt, um den Bezahlprozess zu startenAb sofort können Retailer jeder Art Wirecard kontaktieren, um Informationen rund um WeChat Pay zu erhalten. Mehr unter: https://www.wirecard.de/wechat/