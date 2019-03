Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (26.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der DAX-Titel springe am Dienstagnachmittag fast 30 Prozent nach oben. Grund sei der seit langem mit Spannung erwartete Prüfbericht der Kanzlei Rajah & Tann. Diese habe bei ihrer Compliance-Untersuchung "keine wesentlichen Auswirkungen auf die Abschlüsse der Wirecard Gruppe festgestellt", heiße es in einer Ad hoc-Meldung, die soeben publiziert worden sei. Der Zahlungsdienstleister sehe sich dadurch weitgehend entlastet.Weitere Ergebnisse der externen Prüfung durch die Kanzlei: In 2017 sei ein Umsatz von 2,5 Millionen Euro fälschlicherweise verbucht worden, was im Rahmen des Konzernabschlusses 2018 rückwirkend für 2017 korrigiert und durch andere identifizierte positive Korrekturen kompensiert werde. Ein weiterer Fehler bei der Bilanzierung eines Vermögensgegenstandes im Wert von rund drei Millionen Euro sei nach einer Woche korrigiert worden und habe sich nicht auf den Jahresabschluss ausgewirkt.Der von der "Financial Times" (FT) erhobene Vorwurf des "Round-Trippings" habe sich nicht bestätigt, ebensowenig der Vorwurf, das Top-Management habe von Bilanztrickserein in Singapur gewusst. "Aus den Untersuchungen haben sich auch keine Erkenntnisse über eine strafrechtliche Verantwortung in Bezug auf die Konzernzentrale von Wirecard in München/Aschheim ergeben. Einzelne lokale Angestellte in Singapur können sich jedoch möglicherweise nach lokalem Recht strafbar gemacht haben", heiße es dazu in der Mitteilung weiter.Um die Ergebnisse der Untersuchung von Rajah & Tann im Rahmen der laufenden Erstellung und Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses und des Jahresfinanzberichts für 2018 berücksichtigen zu können, habe Wirecard die Präsentation der Jahreszahlen und die Bilanzpressekonferenz (bisher 4. April 2019) auf den 25. April 2019 verschoben. Die EBITDA-Prognose für das laufende Jahr sei erneut bestätigt worden. Die von der Staatsanwaltschaft Singapur eingeleiteten Ermittlungen würden aktuell noch laufen.Die Wirecard-Aktie springt in der Spitze um rund 30 Prozent auf 130,35 Euro nach oben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: