Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

136,45 EUR +2,21% (08.05.2019, 09:53)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (08.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Bereits im Februar habe Wirecard-Chef Markus Braun ein starkes erstes Quartal in Aussicht gestellt und am heutigen Mittwochmorgen den Beweis erbracht: Umsatz und Gewinn des deutschen Zahlungsdienstleisters seien zum Jahresauftakt erneut deutlich gestiegen. Keine zwei Wochen nach Veröffentlichung der Jahresbilanz für 2018 werde die Prognose für das laufende Jahr nun überraschend angehoben.Die Betrugsvorwürfe der "Financial Times" schienen sich in den vergangenen Monaten nicht auf das operative Geschäft ausgewirkt zu haben - im Gegenteil: Wirecard sei im ersten Quartal weiter deutlich gewachsen. Die Aktie reagiere mit einem deutlichen Kursplus. "Der Aktionär" setze auf eine Fortsetzung der Kurserholung bei der Wirecard-Aktie, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.05.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:138,10 EUR +4,03% (08.05.2019, 10:09)