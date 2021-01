Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,7129 EUR -34,48% (07.01.2021, 14:32)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,7297 EUR -35,34% (07.01.2021, 14:46)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (07.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die jüngsten Kurssprünge bei der Wirecard-Aktie hätten bei Zockern nochmal Hoffnung aufkommen lassen. Zeitweise sei das Papier des insolventen Zahlungsabwicklers bis auf 1,84 Euro hochgezuckt. Wer am Dienstag zu diesem Kurs gekauft habe, habe seinen Einsatz nun mehr als halbiert: Wirecard notiere am Mittag einen Euro tiefer - bei 84 Cent. Schon am Freitag müsse sich der einstige DAX-Wert vom Xetra-Handel verabschieden.Zu Jahresbeginn sei neuer Schwung in den Kurs gekommen. Bei hohen Umsätzen habe sich die Wirecard-Aktie vorübergehend verdreifacht. Händler würden vermuten, dass Short-Anleger ihre geliehenen und veräußerten Aktien am Markt hätten zurückkaufen müssen. Denn es nahe das Delisting der Papiere.Am morgigen Freitag ende auf dem Handelssystem Xetra das Geschäft mit den Aktien der Wirecard AG. Das Börsenende nahe, wenn auch der Handel an regionalen Börsen wie Berlin und Stuttgart zunächst noch weitergehen dürfte.Auf ihren historischen Höchstkurs sei die Wirecard-Aktie im September 2018 kurz vor der DAX-Aufnahme gestiegen, als sie in der Spitze fast 200 Euro gekostet habe. Im Juni vergangenen Jahres habe der größte Finanzskandal Deutschlands mit dem Eingeständnis von Luftbuchungen in Milliardenhöhe für einen Absturz gesorgt. Binnen weniger Tage habe der DAX-Wert von 100 Euro auf ca. 1 Euro verloren. Seit September bewege sich die Pleite-Aktie unter teils starken Schwankungen unterhalb von 1 Euro - mit stetig fallender Tendenz.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: