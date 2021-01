Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol Deutschland: WDI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (19.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol Deutschland: WDI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Hätte Wirecard gerettet werden können? Einem Bericht zufolge habe das Bundesfinanzministerium von Olaf Scholz (SPD) die Option geprüft, den Aschheimer Konzern, der heute für den größten Betrug der deutschen Wirtschaftsgeschichte stehe, mit Steuermitteln und einem Kredit zu retten. Das berichtet Business Insider unter Verweis auf einen Sprecher des Ministeriums. Der Vorgang werfe zahllose Fragen auf, die bisher unbeantwortet geblieben seien.Wirecard habe Ende Juni des Jahres 2020 als erstes DAX-Unternehmen der Geschichte die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragen müssen. Zuvor habe der Zahlungsabwickler eingestanden, dass bilanzierte Vermögenswerte i.H.v. 1,9 Mrd. Euro gefälscht seien. Ernst & Young habe das Testat unter den Jahresabschluss verweigert.Offenbar habe das Bundesfinanzministerium eine Aktivierung von Mitteln aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) erwogen. Gelder aus diesem Fonds sollten eigentlich nur Unternehmen zugutekommen, die wegen der Corona-Krise in Schieflage geraten seien. Nicht minder interessant mute die zweite Variante an: ein Kredit der öffentlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) an Wirecard. Beide Optionen seien schließlich verworfen und so ein Engagement des deutschen Staates bei dem insolventen Unternehmen vermieden worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: