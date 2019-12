Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (13.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nach den Verlusten vom Wochenanfang sei der Wirecard-Aktie am Donnerstag eine spürbare Gegenbewegung gelungen. Vor dem Wochenende hätten aber die Bären wieder das Ruder übernommen. Grund sei die weiterhin hohe Aktivität der Leerverkäufer. Ein neuer Eintrag im Bundesanzeiger offenbare, dass am Donnerstag mit dem New Yorker Hedgefonds Coatue Management ein weiterer Leerverkäufer die Offenlegungsschwelle von 0,5% überschritten habe.Die Anleger würden am Freitag nervös auf die neuen Short-Aktivitäten reagieren und sich vor dem Wochenende vermehrt von der Wirecard-Aktie trennen. Am Nachmittag gehöre sie erneut zu den Verlierern im DAX. Trotz des Erholungsversuchs am Donnerstag stehe damit auf Wochensicht ein Minus von rund 9% an der Kurstafel.Auch die wichtige 100-Euro-Marke bleibe damit in Schlagdistanz. Ihr komme nach Einschätzung von Händlern besondere Bedeutung zu, da in diesem Bereich zahlreiche Stop-Loss-Orders liegen dürften, die vor einem erneuten Rückfall in Richtung des Jahrestiefs bei 86 Euro schützen sollten. Wichtig wäre, dass sich der Kurs in der nächsten Woche wieder etwas stärker nach oben absetzen könne. Voraussetzung dafür sei aber, dass keine weiteren Negativ-Schlagzeilen folgen würden. Davon habe es in dieser Woche bereits genug gegeben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: